Брестское «Динамо» не удержало победу над «Крыльями Советов» в последнем спарринге турецкого сбора

SPORT.TUT.BY . В первом тайме на поле у динамовцев вышли Павел Павлюченко, Олег Веретило, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Элис Бакай, Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Всеволод Садовский, пишет





Брестчане уверенно начали матч и довольно быстро открыли счет. Артем Милевский отпасовал на Михаила Гордейчука, тот с фланга прострелил во вратарскую, где расторопнее всех оказался капитан команды Милевский, отправивший мяч в сетку ворот «крылышек». Отметим, что динамовцы смотрелись лучше, слаженнее и сыграннее.





Во втором тайме тренер «Динамо» выпустил на поле Александра Павловца, Артема Быкова, Павла Савицкого, Романа Юзепчука, Максима Витуса, Владислава Васильева, Максима Шевченко и Дениса Лаптева.





Вторая половина матча проходила в равной борьбе, обе команды имели моменты для взятия ворот. А однажды штанга спасла ворота российского клуба после удара с 40 метров Сергея Кисляка.





Впрочем, удержать победный счет белорусы не смогли. В самой концовке второго тайма «Крылья Советов» сравняли счет.









За матчем с трибун за игрой брестчан вновь наблюдали представители тренерского штаба сборной Беларуси по футболу, а также представители БАТЭ в лице главного тренера Кирилла Альшевского и ряда игроков клуба.





Исход игры прокомментировал Евгений Хачериди и главный тренер Сергей Ковальчук.









Напомним, что первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3. В третьем был обыгран братиславский «Слован», а матч чуть не закончился дракой игроков.





Трансферы и подписания в межсезонье

Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.





Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».





5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

