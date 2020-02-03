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Новые победы слуцких спортсменов
03.02.2020 —
Разное
|
Слуцк Город
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Источник материала:
Слуцк Город
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Новые победы слуцких спортсменов
В конце января в Березенском районе проходили соревнования по лыжному ориентированию. Воспитанники Слуцкого центра туризма стали лучшими.
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