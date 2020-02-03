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Российские эксперты: американская нефть для белорусских НПЗ будет оставаться невыгодной до 2024 года
03.02.2020 13:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По оценкам российских экспертов, никакой коммерческой выгоды для Минска предложение госсекретаря США Майкла Помпео об обеспечении Беларуси нефтью на 100% по конкурентным ценам, не представляет.
Америка, как крупнейший мировой производитель энергоресурсов, готова обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, призвав президента Александра Лукашенко смело обращаться к его стране по этому вопросу. По оценкам опрошенных
«Что касается нынешней инициативы США, озвученной Майклом Помпео, то белорусским властям все это абсолютно не нужно, хотя и реализуемо чисто технически», - заявил научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью МК.
Дело в том, поясняет Жаворонков, что российское «черное золото» остается для Минска источником исключительной прибыли. Беларусь получает нефть из РФ без экспортной пошлины по цене около 70-80 долларов за тонну или 10 долларов за баррель, примерно на треть ниже мировых цен. Затем Беларусь ее очень выгодно реэкспортирует и в итоге делает маржу в размере где-то 10-15% своего ежегодного бюджета.
«Правда, к 2024 году эта «малина» должна закончиться в связи с постепенным обнулением Москвой экспортных пошлин в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли», - уточнил эксперт.
Во-вторых, отмечает собеседник «МК», Беларусь перерабатывает дешевую российскую нефть в нефтепродукты, с их последующим реэкспортом. Понятно, что сырье из США никуда перепродать не удастся, поскольку Вашингтон может его поставлять напрямую в любую точку планеты. Если же рассуждать о возможности использования американской нефти для белорусских НПЗ, то вопрос непростой: нефтеперерабатывающие заводы приспособлены лишь к определенным сортам. В любом случае, это имеет смысл лишь с точки зрения изготовления нефтепродуктов для внутреннего потребления в Беларусь, а не для реэкспорта.
«Так что ничего утешительного для Александра Лукашенко в словах Помпео нет. Соединенные Штаты готовы поставлять нефть по рыночным ценам, а ему это абсолютно незачем», — заявил эксперт.
Очевидно, что американская нефть никоим образом не может стать альтернативой российской, согласен и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Причина банальна — это все еще существующая в РФ экспортная пошлина на нефть. Ее не выплачивают ни Беларусь, как член Таможенного союза, ни российские компании, работающие с Минском. Понятно, что после реализации в России налогового маневра ситуация изменится, но до 2024 года еще есть время.
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Российские эксперты: американская нефть для белорусских НПЗ будет оставаться невыгодной до 2024 года
По оценкам российских экспертов, никакой коммерческой выгоды для Минска предложение госсекретаря США Майкла Помпео об обеспечении Беларуси нефтью на 100% по...
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