Российские эксперты: американская нефть для белорусских НПЗ будет оставаться невыгодной до 2024 года

Источник материала: Ежедневник





По оценкам российских экспертов, никакой коммерческой выгоды для Минска предложение госсекретаря США Майкла Помпео об обеспечении Беларуси нефтью на 100% по конкурентным ценам, не представляет.

Америка, как крупнейший мировой производитель энергоресурсов, готова обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, призвав президента Александра Лукашенко смело обращаться к его стране по этому вопросу. По оценкам опрошенных «МК» экспертов, никакой коммерческой выгоды для Минска это предложение не представляет. Соответственно, перспектив у него нет.

«Что касается нынешней инициативы США, озвученной Майклом Помпео, то белорусским властям все это абсолютно не нужно, хотя и реализуемо чисто технически», - заявил научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью МК.

Дело в том, поясняет Жаворонков, что российское «черное золото» остается для Минска источником исключительной прибыли. Беларусь получает нефть из РФ без экспортной пошлины по цене около 70-80 долларов за тонну или 10 долларов за баррель, примерно на треть ниже мировых цен. Затем Беларусь ее очень выгодно реэкспортирует и в итоге делает маржу в размере где-то 10-15% своего ежегодного бюджета.

«Правда, к 2024 году эта «малина» должна закончиться в связи с постепенным обнулением Москвой экспортных пошлин в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли», - уточнил эксперт.

Во-вторых, отмечает собеседник «МК», Беларусь перерабатывает дешевую российскую нефть в нефтепродукты, с их последующим реэкспортом. Понятно, что сырье из США никуда перепродать не удастся, поскольку Вашингтон может его поставлять напрямую в любую точку планеты. Если же рассуждать о возможности использования американской нефти для белорусских НПЗ, то вопрос непростой: нефтеперерабатывающие заводы приспособлены лишь к определенным сортам. В любом случае, это имеет смысл лишь с точки зрения изготовления нефтепродуктов для внутреннего потребления в Беларусь, а не для реэкспорта.

«Так что ничего утешительного для Александра Лукашенко в словах Помпео нет. Соединенные Штаты готовы поставлять нефть по рыночным ценам, а ему это абсолютно незачем», — заявил эксперт.

Очевидно, что американская нефть никоим образом не может стать альтернативой российской, согласен и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Причина банальна — это все еще существующая в РФ экспортная пошлина на нефть. Ее не выплачивают ни Беларусь, как член Таможенного союза, ни российские компании, работающие с Минском. Понятно, что после реализации в России налогового маневра ситуация изменится, но до 2024 года еще есть время.