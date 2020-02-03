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Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для спортивного диалога. Первые Игры стран СНГ пройдут уже этим летом. В середине августа первенство примет Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 февраля в Минске обсудили подготовку к проведению состязаний. Программа будет включать соревнования по 21 виду спорта. В списке – армрестлинг, баскетбол, гиревой спорт, каратэ, фехтование и художественная гимнастика. Расходы на проживание, питание и транспортировку спортсменов к аренам возьмет на себя российская сторона.
Планируется, что соревноваться в Казань приедут около 3 500 человек. Кстати, к участию приглашаются не только представители стран Содружества, но и других государств. Игры СНГ будут проводиться раз в два года. Следующей после России эстафету примет Армения.
Азат Кадыров, директор «Дирекции спортивно-социальных проектов», советник министра спорта Республики Татарстан:
Игорь Юдчиц, заместитель начальника управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Беларусь на соревнованиях в Казани будет представлена в 15 видах спорта. Организаторы первенства объявили конкурс на лучшую эмблему и символ Игр стран СНГ. Заявки принимаются до 16 февраля на сайте Министерства спорта России. Победитель получит билет на состязания и денежный приз.
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Новости Беларуси. Площадка для спортивного диалога. Первые Игры стран СНГ пройдут уже этим летом. В середине августа первенство примет Казань, сообщили в...
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