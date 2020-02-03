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Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта

03.02.2020 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Площадка для спортивного диалога. Первые Игры стран СНГ пройдут уже этим летом. В середине августа первенство примет Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта

3 февраля в Минске обсудили подготовку к проведению состязаний. Программа будет включать соревнования по 21 виду спорта. В списке – армрестлинг, баскетбол, гиревой спорт, каратэ, фехтование и художественная гимнастика. Расходы на проживание, питание и транспортировку спортсменов к аренам возьмет на себя российская сторона.  

Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта

Планируется, что соревноваться в Казань приедут около 3 500 человек. Кстати, к участию приглашаются не только представители стран Содружества, но и других государств. Игры СНГ будут проводиться раз в два года. Следующей после России эстафету примет Армения.  

Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта

Азат Кадыров, директор «Дирекции спортивно-социальных проектов», советник министра спорта Республики Татарстан:
Очень символично, что в 2020 году первые Игры пройдут в Татарстане, потому что 2020-й год для Татарстана особенный Татарстан празднует 100-летие образование Автономной Республики. Более 230 комплектов медалей будет разыграно в общей сложности. Очень большая будет спортивная программа, и виды спорта мы выбирали, советуясь с нашими коллегами из Содружества для того, чтобы были виды спорта, которые имеют развитие на территории нашей страны.

Первые Игры стран СНГ пройдут летом в Казани. Беларусь представлена в 15 видах спорта

Игорь Юдчиц, заместитель начальника управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Мы проводили II Европейские игры. Сам принцип проведения таких мероприятий примерно одинаков. Если от этого принципа отталкиваться, то никаких проблем с проведением не может быть. Потому что спортивная база, спортивная инфраструктура Минска у нас готова, это точно.

Беларусь на соревнованиях в Казани будет представлена в 15 видах спорта. Организаторы первенства объявили конкурс на лучшую эмблему и символ Игр стран СНГ. Заявки принимаются до 16 февраля на сайте Министерства спорта России. Победитель получит билет на состязания и денежный приз. 

Люди в материале: Азат Кадыров, Игорь Юдчиц
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Площадка для спортивного диалога. Первые Игры стран СНГ пройдут уже этим летом. В середине августа первенство примет Казань, сообщили в...
 
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