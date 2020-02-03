ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ивье читающее: взгляд в недавнее прошлое

03.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Первая большая книга, какую я прочитал еще будучи дошкольником, называлась «Волшебник изумрудного города». И это действительно было волшебство: листать страницы, еще пахнувшие типографской краской, и складывать буквы в слова. А потом пришел черед записаться в библиотеки, сначала в детскую районную, потом – в школьную, чуть позже – во взрослую районную. Без преувеличения скажу, что чтение для ивьевчан во второй половине 20 века было одним из наиболее увлекательных занятий.

В центре Ивья было тогда два увлекательнейших места: тир, под который переоборудовали старый автобус, и книжный магазин. И туда, и туда хотелось приходить постоянно. Но, книжный, безусловно побеждал в те дни, когда туда поступала очередная партия товара. Поначалу новые книги просто выкладывались  на полках бессистемно. Приходи, смотри, выбирай. Помню, как радостно становилось, когда замечал книгу, о которой уже слышал и которую давно мечтал купить. Так было, например, со знаменитой повестью Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха». У этого произведения дорога к сердцу читателя оказалась несколько извилистой. Опубликованная еще в 60-е годы, повесть поначалу не вызвала к себе особого интереса. Лишь годы спустя для «Дикой охоты» наступил ее звездный час.

В 1983 году мне довелось стать участником 1-го белорусского совещания молодых критиков, которое проходило в Минске. В один из дней у кого-то возникла спонтанная идея: а давайте сходим в гости к Владимиру Короткевичу. Писатель в тот период находился на пике популярности. Уже была достигнута предварительная договоренность на встречу, но в последний момент все сорвалось. Владимир Семенович, сильно переживавший после смерти жены, уехал в Оршу. А за романом В. Короткевича «Черный замок Ольшанский» пришлось побегать. Наконец, книга, прекрасно изданная, с замечательными иллюстрациями, была замечена в магазине и куплена. Она до сих пор занимает почетное место в моей личной библиотеке.

В 70-е годы книги и журналы стали заметно дорожать. Цены на отдельные издания успешно перешагнули отметку в один и даже в два рубля. Для меня, в ту пору школьника, это было чувствительно. Достаточно сказать, что в то время вполне приличный обед в школьной столовой стоил 20 копеек. Впрочем, выпутаться из денежных затруднений помогала… книжная лотерея.

Да-да, существовала такая. Билетики (ценой в 25 копеек) продавались в книжном магазине и представляли собой своеобразную миниатюрную книжечку. С двух сторон отрывались запечатанные края, билет-книжечка разворачивался. С замиранием сердца ты вглядывался в надпись, спрятанную внутри. Таким нехитрым способом можно было выиграть от 50 копеек до 5 рублей. Мне везло, и максимальная пятерка выпадала неоднократно. На эту сумму можно было набирать книг, что я и делал.

Вот некоторые из них, из тех самых 70-х. Вместе со мной пережили все мои переезды. Вообще с каждой книгой из личной библиотеки связана какая-то история: радостная, драматическая или даже мистическая. Да, не удивляйтесь – и мистическая тоже.

Вот, например, достаточно скромно и стандартно изданные стихи и поэмы Владимира Маяковского. Эту книгу я получил в качестве приза зимой 1979 года после того, как занял второе место на районной олимпиаде по русскому языку и литературе. Как-будто кто-то знал, что к тому времени я, что называется, по уши погрузился в творчество Владимира Владимировича. Прочное увлечение поэзией пришло ко мне после прочтения стихов именно Маяковского. Его произведения произвели на меня ошеломляющее впечатление. А моя мама родилась 14 апреля 1930 года. Как раз в тот день не стало большого пролетарского поэта. Так совпало… но, может, и еще что-то происходило тогда в тонких мирах. Ведь слово, произнесенное или запечатленное на бумаге, действительно обладает огромной силой – я в этом неоднократно убеждался.

Кстати, о бумаге. В моих блокнотах есть сюжеты, которые я называю «ивьевскими», потому что они так или иначе связаны с нашим краем, с людьми, которые здесь живут. Эти истории достойны своего воплощения в прозе, художественной или документальной, и я обязательно предоставлю их на суд читателя уже нынешнего.

Вот, например, случай с нашим земляком Сашей Л., который  в начале 80-х, будучи солдатом-срочником, ухитрился покинуть место проведения крупномасштабных учений (ему там просто стало скучно) и прикатить за 300 километров на родину на грузовике с засекречивающей аппаратурой связи. Вскоре пропажа машины обнаружилась, поднялась паника. Уже было высказано предположение, что, возможно, спецавто с новейшей на ту пору техникой умыкнуло зловредное ЦРУ… Но пока поставлю многоточие, скажу только, что все, к счастью, закончилось благополучно. А случай, согласитесь, просто ошеломительный.

А вот, оглядываясь в ушедшие 70-е, я вижу самого себя возле здания районной библиотеки. И стопки журналов, перевязанные бечевкой. Журналы старые, еще из 60-х, списанные, но для меня они – настоящее сокровище. Мне разрешают их забрать, принеся взамен такое же количество макулатуры. Дома я листаю спасенные раритеты. Мне особенно интересны номера «Нового мира». В 60-е главным редактором здесь был Александр Твардовский, и журнал имел бешеную популярность во всем Советском Союзе.

В двух первых номерах «Нового мира» за 1967 год я натыкаюсь на воспоминания металлурга В. Емельянова «О времени и о себе».  В этих мемуарах был подробный рассказ автора о том, как в первой половине дня 22 июня 1941 года (еще до выступления Молотова по радио) в поезд, увозивший Емельянова на юг в отпуск, подсел полковник и сообщил ошеломительную новость. Якобы он в шесть утра услышал по радио, что в Германии произошел переворот, к власти пришел Риббентроп, а части Красной Армии движутся на помощь немецкому народу. Что это было – не совсем ясно до сих пор. Однако я с тех пор увлекся историей минувшей войны навсегда.

На дворе уже – 21 век. Стали ли нынче ивьевчане меньше читать? Думаю, что нет. Ведь в популярном сегодня Интернете – тоже тексты, тексты…

Юрий КОМЯГИН.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая большая книга, какую я прочитал еще будучи дошкольником, называлась «Волшебник изумрудного города». И это действительно было...
 
Новости дня
Новости разные
 
28 января в Беларуси вступил в силу обновлённый Трудовой кодекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика