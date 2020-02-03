ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год в Бресте

03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком опубликовал график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год. В списке - 29 объектов.

Опубликован график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год в Бресте

Наименование объекта

Планируемые сроки проведения капитального ремонта*

начало, месяц, год

окончание, месяц, год

ул. Мицкевича,11

01.20

03.20

ул. Спортивная,6

11.19

02.20

ул. Московская,338/5

12.19

03.20

ул. Московская,344/3

12.19

03.20

Набережная Ф. Скорины,28

02.20

06.20

бульвар Космонавтов,33

02.20

06.20

ул. Волгоградская,3

02.20

07.20

ул. Янки Купалы, 74

04.20

08.20

ул. Я.Купалы,76

04.20

08.20

ул. Янки Купалы, 78

04.20

08.20

ул. Янки Купалы, 22

08.20

11.20

ул.Я. Купалы,14/1

05.20

08.20

ул. Я. Купалы, 12

04.20

08.20

Набережная Ф. Скорины, 16

04.20

07.20

пр.Машерова,70

04.20

08.20

пр.Машерова,72

05.20

08.20

пр.Машерова,96

07.20

10.20

ул.Мицкевича,6

06.20

09.20

ул.Мицкевича,56

06.20

09.20

ул. Карбышева, 3

06.20

08.20

ул. Гаврилова, 18/1

05.20

08.20

бульвар Космонавтов,115

05.20

09.20

ул. Орджоникидзе,23

06.20

08.20

ул. Осипенко,31

05.20

08.20

ул. Крупской, 7

07.20

10.20

ул. Кирова,169

07.20

10.20

ул. Московская, 338

07.20

10.20

ул. Красногвардейская, 73

07.20

10.20

ул.Маяковского, 6

06.20

09.20

* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский горисполком опубликовал график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год. В списке - 29 объектов. Наименование объекта Планируемые сроки...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика