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Опубликован график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год в Бресте
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Виртуальный Брест
Брестский горисполком опубликовал график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год. В списке - 29 объектов.
|
Наименование объекта
|
Планируемые сроки проведения капитального ремонта*
|
начало, месяц, год
|
окончание, месяц, год
|
ул. Мицкевича,11
|
01.20
|
03.20
|
ул. Спортивная,6
|
11.19
|
02.20
|
ул. Московская,338/5
|
12.19
|
03.20
|
ул. Московская,344/3
|
12.19
|
03.20
|
Набережная Ф. Скорины,28
|
02.20
|
06.20
|
бульвар Космонавтов,33
|
02.20
|
06.20
|
ул. Волгоградская,3
|
02.20
|
07.20
|
ул. Янки Купалы, 74
|
04.20
|
08.20
|
ул. Я.Купалы,76
|
04.20
|
08.20
|
ул. Янки Купалы, 78
|
04.20
|
08.20
|
ул. Янки Купалы, 22
|
08.20
|
11.20
|
ул.Я. Купалы,14/1
|
05.20
|
08.20
|
ул. Я. Купалы, 12
|
04.20
|
08.20
|
Набережная Ф. Скорины, 16
|
04.20
|
07.20
|
пр.Машерова,70
|
04.20
|
08.20
|
пр.Машерова,72
|
05.20
|
08.20
|
пр.Машерова,96
|
07.20
|
10.20
|
ул.Мицкевича,6
|
06.20
|
09.20
|
ул.Мицкевича,56
|
06.20
|
09.20
|
ул. Карбышева, 3
|
06.20
|
08.20
|
ул. Гаврилова, 18/1
|
05.20
|
08.20
|
бульвар Космонавтов,115
|
05.20
|
09.20
|
ул. Орджоникидзе,23
|
06.20
|
08.20
|
ул. Осипенко,31
|
05.20
|
08.20
|
ул. Крупской, 7
|
07.20
|
10.20
|
ул. Кирова,169
|
07.20
|
10.20
|
ул. Московская, 338
|
07.20
|
10.20
|
ул. Красногвардейская, 73
|
07.20
|
10.20
|
ул.Маяковского, 6
|
06.20
|
09.20
* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования
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Брестский горисполком опубликовал график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год. В списке - 29 объектов. Наименование объекта Планируемые сроки...
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