ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной

03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Партия табачных изделий, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, стала самой большой из выявленных в этом году.

Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной

Крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет задержали украинские пограничники в пункте пропуска Доманово на границе с Беларусью утром в понедельник 3 февраля, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной
 Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной

Нелегальный груз обнаружили в грузовике Scania, который направлялся из Минска в Киев. По документам машина перевозила 18 поддонов пеноблоков. В ходе углубленного осмотра пограничники совместно с таможенниками установили, что стройматериалы служили лишь прикрытием – за ними был спрятан 131 ящик (в общей сложности 67 тысяч пачек) белорусских сигарет.

Контрабанда изъята сотрудниками таможни. По предварительной оценке ГПСУ, стоимость незаконного груза составляет более полумиллиона гривен – это около 20 тысяч долларов США.

По данным ведомства, эта партия контрабандных сигарет – самая большая из выявленных за текущий год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Партия табачных изделий, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, стала самой большой из выявленных в этом году. Крупнейшую в этом году...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика