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Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной
03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Партия табачных изделий, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, стала самой большой из выявленных в этом году.
Крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет задержали украинские пограничники в пункте пропуска Доманово на границе с Беларусью утром в понедельник 3 февраля, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Нелегальный груз обнаружили в грузовике Scania, который направлялся из Минска в Киев. По документам машина перевозила 18 поддонов пеноблоков. В ходе углубленного осмотра пограничники совместно с таможенниками установили, что стройматериалы служили лишь прикрытием – за ними был спрятан 131 ящик (в общей сложности 67 тысяч пачек) белорусских сигарет.
Контрабанда изъята сотрудниками таможни. По предварительной оценке ГПСУ, стоимость незаконного груза составляет более полумиллиона гривен – это около 20 тысяч долларов США.
По данным ведомства, эта партия контрабандных сигарет – самая большая из выявленных за текущий год.
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Партия табачных изделий, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, стала самой большой из выявленных в этом году. Крупнейшую в этом году...
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