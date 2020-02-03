 Среди пеноблоков: контрабандные сигареты нашли на границе с Украиной

Источник материала: Виртуальный Брест

Партия табачных изделий, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, стала самой большой из выявленных в этом году.





Крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет задержали украинские пограничники в пункте пропуска Доманово на границе с Беларусью утром в понедельник 3 февраля, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.







Нелегальный груз обнаружили в грузовике Scania, который направлялся из Минска в Киев. По документам машина перевозила 18 поддонов пеноблоков. В ходе углубленного осмотра пограничники совместно с таможенниками установили, что стройматериалы служили лишь прикрытием – за ними был спрятан 131 ящик (в общей сложности 67 тысяч пачек) белорусских сигарет.

Контрабанда изъята сотрудниками таможни. По предварительной оценке ГПСУ, стоимость незаконного груза составляет более полумиллиона гривен – это около 20 тысяч долларов США.

По данным ведомства, эта партия контрабандных сигарет – самая большая из выявленных за текущий год.