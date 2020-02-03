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Новости экономики за 03.02.2020

03.02.2020 19:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько денег белорусы получили по страховым выплатам, и какую прибыль получили белорусские банки в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 03.02.2020

ВЫПЛАТЫ ПО СТРАХОВКАМ В МИНУВШЕМ ГОДУ СОСТАВИЛИ 708 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Белорусы все активнее пользуются услугами страховых компаний. За 2019 год рынок вырос на 12,5 %. Взносы составили 1 миллиард и почти 400 миллионов рублей. Две трети этой суммы, 860 миллионов, пришлось на добровольные виды страхования. Здесь рост превысил 44 %. Растут и выплаты возмещения: в 2019 году на них потрачено 708 миллионов рублей или 51,5 % общей суммы страховых взносов.

Новости экономики за 03.02.2020

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В ПЛЮСЕ ПОЧТИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

1 миллиард и 175 миллионов рублей чистой прибыли получили белорусские банки в 2019 году. Это на 7 % больше, чем годом ранее. В целом рост отмечен практически по всем показателям. Совсем немного, на 0,5 %, сократились активы в иностранной валюте, при этом в национальной они выросли почти на 18 % и сейчас составляют 39 миллиардов рублей.

Сейчас в Беларуси действуют 24 банка. 14 из них со значительной долей иностранного капитала. При этом более 70 % активов приходится на долю двух крупнейших финансовых структур принадлежащих государству.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько денег белорусы получили по страховым выплатам, и какую прибыль получили белорусские банки в 2019 году? Деловые новости в программе Новости...
 
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