Игорь Михальченко в очередной раз подтвердил титул лучшего игрока в шашки

Источник материала: Новости Волковыска

В Минске с 24 января по 2 февраля прошел чемпионат Беларуси по шашкам-64. По круговой системе у мужчин соревновались 14 человек, у женщин - 12.

Среди игроков приняли участие, как самые юные шашисты, так и опытные гроссмейстеры. Самым младшим участником стал 11-летний волковысский спортсмен Артем Тихонов. В 2019 году на чемпионате мира среди взрослых он занял восьмое место в быстрых шашках. Сейчас на чемпионате Беларуси завоевал серебро в быстрых шашках.





Чемпион мира Игорь Михальченко из Волковыска сохранил лидерскую позицию на протяжении всех дней соревнований, и как итог – первое место чемпионата страны.