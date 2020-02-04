С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа. Сколько их осталось

Источник материала: Tut.by

С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа, выпущенные белорусскими банками. Об этом заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц рассказал в интервью корпоративному журналу Беларусбанка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Дмитрия Калечица, на 1 июля 2019 года доля карточек с чипом составила более 70% от общей эмиссии.

Карточки международных платежных систем VISA и Mastercard выпускаются только с чипом начиная с 1 июля 2015 года. Такое требование Нацбанк объяснял желанием повысить защиту денег владельцев карточки от мошенников, поскольку карточки с чипом считаются более надежными. При этом карты VISA и Mastercard только с магнитной полосой, выпущенные до этой даты, продолжали работать до истечения их срока действия.

С 1 января 2020 года чип стал обязательным для карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ. Решение об этом было принято еще в 2018 году, но окончательную дату перехода на пластик с микропроцессором переносили несколько раз. В начале этого года банки приостановили эмиссию карточек БЕЛКАРТ. Потом в некоторых банках она возобновилась, но, как выяснилось, пока рассчитаться такой карточкой можно не во всех магазинх и снять деньги не во всех банкоматах.

— Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, к выпуску карточек БЕЛКАРТ с чипом банки должны приступить с 1 января наступившего года, в то время как подготовку инфраструктуры банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года, — объяснили в Беларусбанке.

Также в Беларуси расширяются бесконтактные платежи. Как рассказал Дмитрий Калечиц, бесконтактные карты составляют 55% от общей эмиссии карточек, а 68% платежных терминалов поддерживают такие операции.