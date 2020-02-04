ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа. Сколько их осталось

04.02.2020 12:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа, выпущенные белорусскими банками. Об этом заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц рассказал в интервью корпоративному журналу Беларусбанка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Дмитрия Калечица, на 1 июля 2019 года доля карточек с чипом составила более 70% от общей эмиссии.

Карточки международных платежных систем VISA и Mastercard выпускаются только с чипом начиная с 1 июля 2015 года. Такое требование Нацбанк объяснял желанием повысить защиту денег владельцев карточки от мошенников, поскольку карточки с чипом считаются более надежными. При этом карты VISA и Mastercard только с магнитной полосой, выпущенные до этой даты, продолжали работать до истечения их срока действия.

С 1 января 2020 года чип стал обязательным для карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ. Решение об этом было принято еще в 2018 году, но окончательную дату перехода на пластик с микропроцессором переносили несколько раз. В начале этого года банки приостановили эмиссию карточек БЕЛКАРТ. Потом в некоторых банках она возобновилась, но, как выяснилось, пока рассчитаться такой карточкой можно не во всех магазинх и снять деньги не во всех банкоматах.

— Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, к выпуску карточек БЕЛКАРТ с чипом банки должны приступить с 1 января наступившего года, в то время как подготовку инфраструктуры банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года, — объяснили в Беларусбанке.

Также в Беларуси расширяются бесконтактные платежи. Как рассказал Дмитрий Калечиц, бесконтактные карты составляют 55% от общей эмиссии карточек, а 68% платежных терминалов поддерживают такие операции.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для международных платежных систем чип стал обязательным еще в 2015 году, для БЕЛКАРТ - в 2020.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 4 февраля ввели новые правила провоза наличных денег через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика