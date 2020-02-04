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С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа. Сколько их осталось
Источник материала: Tut.by
С 1 июля 2023 года в Беларуси перестанут принимать карточки без чипа, выпущенные белорусскими банками. Об этом заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц рассказал в
По словам Дмитрия Калечица, на 1 июля 2019 года доля карточек с чипом составила более 70% от общей эмиссии.
Карточки международных платежных систем VISA и Mastercard выпускаются только с чипом
С 1 января 2020 года чип стал обязательным для карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ. Решение об этом было принято еще в 2018 году, но окончательную дату перехода на пластик с микропроцессором
— Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, к выпуску карточек БЕЛКАРТ с чипом банки должны приступить с 1 января наступившего года, в то время как подготовку инфраструктуры банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года, —
Также в Беларуси расширяются бесконтактные платежи. Как рассказал Дмитрий Калечиц, бесконтактные карты составляют 55% от общей эмиссии карточек, а 68% платежных терминалов поддерживают такие операции.
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Для международных платежных систем чип стал обязательным еще в 2015 году, для БЕЛКАРТ - в 2020.
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