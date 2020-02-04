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Джули Фишер может занять пост посла США в Беларуси
04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер. Соответствующую кандидатуру рассматривает администрация американского президента, сообщает Foreign Policy.
Если Трамп выдвинет кандидатуру Фишер, то Сенат Конгресса США должен будет еще утвердить ее. Стоит отметить, что с 2008 года Фишер может стать первым американским послом в Беларуси.
Сейчас Фишер занимает должность помощника Госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу. А в конце прошлого года она была временным поверенным в делах США в РФ.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США в рамках евразийского турне посетил Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Помпео подтвердил, что американская сторона готова в ближайшее время назначить своего
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Кандидатуру, которую выдвинет Трамп, должен будет утвердить Сенат Конгресса Америки.
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