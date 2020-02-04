Джули Фишер может занять пост посла США в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер. Соответствующую кандидатуру рассматривает администрация американского президента, сообщает Foreign Policy.

Если Трамп выдвинет кандидатуру Фишер, то Сенат Конгресса США должен будет еще утвердить ее. Стоит отметить, что с 2008 года Фишер может стать первым американским послом в Беларуси.

Сейчас Фишер занимает должность помощника Госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу. А в конце прошлого года она была временным поверенным в делах США в РФ.