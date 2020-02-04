РПЦ больше не хочет освящать бомбы с пулеметами

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон во время освящения российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф"

"Не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорится в документе Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования.





В то же время в документе признается уместным благословение средств передвижения, используемых военными, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.





В проекте отмечено, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой. Кроме того, "церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы".





Проект документа направляется в епархии РПЦ для получения отзывов. Сбор отзывов продлится до 1 июня. Межсоборное присутствие - совещательный орган, который содействует высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов деятельности церкви.