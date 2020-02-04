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РПЦ больше не хочет освящать бомбы с пулеметами

04.02.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Межсоборное присутствие Русской православной церкви подготовило проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.


Митрополит Феодосийский и Керченский Платон во время освящения российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф"


"Не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения",  - говорится в документе Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования.

В то же время в документе признается уместным благословение средств передвижения, используемых военными, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.

В проекте отмечено, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой. Кроме того, "церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы".

Проект документа направляется в епархии РПЦ для получения отзывов. Сбор отзывов продлится до 1 июня. Межсоборное присутствие - совещательный орган, который содействует высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов деятельности церкви.
 
 
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Межсоборное присутствие Русской православной церкви подготовило проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в...
 
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