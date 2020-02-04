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Маколей Калкин может сняться в перезапуске «Один дома»

04.02.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Персонаж Маколея Калкина Кевин Маккаллистер может появиться в перезапуске фильма «Один дома». Повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая будет работать в доме нового героя, который придет на смену Калкину-ребенку. Об этом пишет «Кинопоиск» со ссылкой на портал WeGotThisCovered.


Кадр из фильма «Один дома»

По информации источников издания, сейчас студия Disney ищет актера на роль взрослого Кевина, но в итоге может пригласить самого Маколея Калкина. Однако WeGotThisCovered отмечает, что пока это неподтвержденная информация.

Детали сюжета нового «Один дома» не раскрываются. Известно лишь, что уже утвержден главный герой-ребенок, за эту роль возьмется актер Арчи Йейтс. Он снимался в «Кролике Джоджо», номинированном на «Оскар». Арчи не будет играть культового Кевина Маккаллистера, ему достанется роль нового персонажа, который, как и главный герой предыдущих фильмов, останется один дома и будет вынужден защищать его от нападения неизвестных.

«Один дома» вышел в 1990 году и моментально стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов долларов), в одночасье сделав Калкина звездой.

Новый «Один дома» выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.

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Теги: Минск
 
 
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Персонаж Маколея Калкина Кевин Маккаллистер может появиться в перезапуске фильма «Один дома». Повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию,...
 
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