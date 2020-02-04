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Маколей Калкин может сняться в перезапуске «Один дома»
Источник материала: Tut.by
Персонаж Маколея Калкина Кевин Маккаллистер может появиться в
По информации источников издания, сейчас студия Disney ищет актера на роль взрослого Кевина, но в итоге может пригласить самого Маколея Калкина. Однако WeGotThisCovered отмечает, что пока это неподтвержденная информация.
Детали сюжета нового «Один дома» не раскрываются. Известно лишь, что уже утвержден главный герой-ребенок, за эту роль
«Один дома» вышел в 1990 году и моментально стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов долларов), в одночасье сделав Калкина звездой.
Новый «Один дома» выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.
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Персонаж Маколея Калкина Кевин Маккаллистер может появиться в перезапуске фильма «Один дома». Повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию,...
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