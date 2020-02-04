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«Называли придурочной молодежью». Истории женщин с неожиданным фитнесом

04.02.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Танцуют в необычных ботинках, гоняют на роликах, висят в йога-гамаках — и прекрасно себя чувствуют. GO.TUT.BY поговорил с тремя мамами за 40 (а кое-кто из них уже и бабушка) с неожиданными спортивными увлечениями.

«Внуки уже не поправляют, когда меня называют их мамой»


У 49-летней Ольги Шагиновой утро начинается с 15-минутной тибетской гимнастики. Делает она ее каждое утро вот уже десять лет и говорит, что в ней — секрет ее хорошей формы. Но это не единственное, что помогает заряжаться энергией. Ольга всегда при деле (у нее своя туристическая фирма), медитирует утром и перед сном — и каждую неделю ходит на необычный кангу-фитнес.

Ольга объясняет, что кангу-фитнес — как танцевальная аэробика, но в специальных «прыгучих» ботинках, помогающих сократить нагрузку на колени и суставы. Узнала о таком направлении она из рассказов мужа, а тот увидел рекламу необычного спорта в Киеве.


— Вообще с фитнесом я познакомилась после рождения второго ребенка, еще в 1992 году: прошла и шейпинг, и брутальную качалку, и пилатес. Когда нашла необычных джамперов в Минске — тут же влюбилась в эти динамичные тренировки, — говорит Ольга.

Ольга танцует в кангу-ботинках больше двух лет. За это время она успела оценить, как хорошо фитнес действует на новичков.

— Наверное, я самая старшая в группе, — смеется Ольга. — Могу рекомендовать этот спорт людям моего возраста из-за меньших нагрузок на позвоночник. Плюс — это всегда бодрая музыка и хорошее настроение.


У Ольги три внука. Все свободное время она проводит с ними.

— Бывает такое, что меня называют их мамой, но внуки уже даже не поправляют. Я своих 49 лет не пугаюсь, хотя всегда удивляюсь, когда приходится вспоминать, что не за горами — юбилей.

Поддерживать себя в форме, уверена Ольга, помогает образ жизни в целом — и это не только про упражнения. Два года назад женщина стала вегетарианкой, а еще практикует йогу и не спит слишком много.


— Отказаться от мяса меня мотивировал сын: он за полгода благодаря такому питанию наладил жизнь, бросил курение и похудел на 18 килограмм. Нашему примеру последовала и дочь. Родственники, конечно, нас сразу не понимали, но уже привыкли: никто не предлагает есть мясо за праздничным столом.

«На роликах ездила даже в театр»

45-летняя Светлана Крохина — детский врач-нефролог. Она нашла себе занятие по душе благодаря сыну: именно он предложил ей покататься на роликах, а позже подобрал и роллер-школу. Женщина признается, что сразу стеснялась заниматься: мол, там же только молодежь!


Фото: из личного архива Светланы

— Я была на их фоне «тетя Света», но ко мне сразу обращались просто — Светлана. Потом, когда приняли в компанию, стали уже с юмором тетей звать. Атмосфера была очень доброжелательная, все норовили поделиться секретами и навыками катания.

Освоила ролики Светлана быстро, хотя пошла не по стандартному сценарию: сразу научилась прыгать, а потом уже быстро ездить. Навык оказался настолько полезным, что женщина со временем полностью перешла на ролики — это ее главный «транспорт» в теплую погоду.

— По городу ездить не страшно — через скамейку или ямку я легко перепрыгну. Сезон у меня только тогда, когда сухой асфальт. Зато в это время я с роликов практически не слажу: в театр, конечно, не особо удобно на них ехать, но пару раз и так добиралась.


Фото: из личного архива Светланы

Светлана на роликах гоняла даже в платье, ведь за спиной всегда рюкзак со сменкой.

Коллеги и друзья к образу 45-летней роллерши привыкли. А вот на улице реагируют по-разному.

— Пару раз меня даже обругали, назвав «придурочной молодежью». Даже не знаю, переживать или радоваться таким словам, — смеется женщина.


Фото: из личного архива Светланы

Новые ролики Светлана покупает редко, а вот колеса к ним — минимум раз в сезон: когда катаешься по городу, часто тормозишь. Где действительно можно разогнаться, так это на соревнованиях: Светлана не раз участвовала в полу- и марафонах в Эстонии, Германии, Латвии, Беларуси и Украине. Чаще всего гоняет она со своей новой командой: многие родители, которые приводят детей в роллер-школу, сами «загораются» катанием.

— Это хорошая кардионагрузка, как и бег, но более щадящая для коленей. А еще ролики дают настроение. Работа у меня любимая, но психологически сложная: каждый день общаешься с родителями больных детей. Если возвращаешься домой на автобусе, то переключиться не удается, а на роликах всегда испытываешь прилив бодрости.

«Межпозвоночную грыжу вылечила гамаком»


54-летняя Нина очень хорошо помнит, какие противоречивые чувства у нее оставило первое занятие по йоге в гамаках.

— Увидела, что вытворяют девушки, и решила: никогда не повторю! Ну или сломаюсь в процессе. Даже одну-две минуты в какой-то позе было сложно выдержать. Честно, хотелось бросить.

Не бросила — Нина на гамаках тренируется уже около двух лет. Ни фитнесом, ни йогой женщина до знакомства с необычным направлением не занималась, хотя работа того явно требовала: она была банковским сотрудником и сидела по восемь часов в день. Итог такого образа жизни — межпозвоночная грыжа.


— Ходила по врачам, лечилась. Мне советовали цепляться за перекладину и висеть, чтобы расслаблялись мышцы. С подружкой даже пробовали искать такое спокойное занятие, подходящее по темпераменту, и вот тут жизнь все расставила по местам: благодаря дочери попала в студию.

На тренировках по йоге в гамаках — одна молодежь, но Нину это не смущает. Она занимается два-три раза в неделю и говорит, что это помогает расслабляться, а еще — находить в жизни баланс.


— Нелегко было научиться правильно дышать. Поначалу даже раздражало: через одну ноздрю вдыхаешь, выдыхаешь. Чтобы влюбиться в йогу, нужно время. Сейчас, даже если я начинаю нервничать за пределами класса, стараюсь применять технику дыхания уджайи.

Благодаря занятиям на гамаках, говорит Нина, она чувствует себя лучше, крепче спит и даже пересмотрела питание: отдает предпочтение рыбе и легким салатам.

— В зеркале я увидела другого человека: подтянулись и бока, и животик. И главное, с помощью гамака вылечила грыжу.


А еще, уверяет Нина, такое времяпрепровождение помогает расслабиться — с этим проблемы даже у молодежи.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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GO.TUT.BY поговорил с тремя мамами (а кое-кто из них уже называет себя бабушкой), разрушающими стереотип о том, что «несерьезный» фитнес - только для молодежи.
 
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