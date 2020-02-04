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Вы еще помните, что Аustralian Open был под угрозой срыва? Турнир прошел на фоне экокатастрофы
Источник материала: Tut.by
2 февраля завершился открытый чемпионат Австралии по теннису, а ведь всего месяц назад даже Новак Джокович допускал вероятность отмены или переноса турнира. Причина — страну охватили пожары, и уровень загрязнения воздуха в мегаполисах превышал критическую отметку. Так было и в Мельбурне. SPORT.TUT.BY собрал в галерею лучшие снимки с соревнований, состоявшихся несмотря на экологическую катастрофу.
Australian Open (далее — AO) ежегодно проводится в Мельбурне на базе спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В связи с непрекращающимися и разрушительными лесными пожарами, которые
За неделю до начала турнира над теннисными кортами в Мельбурне стоял густой смог. Ветер принес в город дым от сожженных лесов.
— Не лучшее качество воздуха в Мельбурне, — так в твитере подписал фото из гостиничного номера тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу.
Украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально отреагировала на новость о переносе тренировок и матчей квалификационного этапа AO, что случилось 14 января в связи с достижением критического уровня загрязнения воздуха в Мельбурне.
— Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое? — удивилась Элина. К своему посту в твитере она прикрепила график, который показывает, насколько ухудшилось качество воздуха в Мельбурне 14 января.
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