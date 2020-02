Вы еще помните, что Аustralian Open был под угрозой срыва? Турнир прошел на фоне экокатастрофы

Источник материала: Tut.by

2 февраля завершился открытый чемпионат Австралии по теннису, а ведь всего месяц назад даже Новак Джокович допускал вероятность отмены или переноса турнира. Причина — страну охватили пожары, и уровень загрязнения воздуха в мегаполисах превышал критическую отметку. Так было и в Мельбурне. SPORT.TUT.BY собрал в галерею лучшие снимки с соревнований, состоявшихся несмотря на экологическую катастрофу.

Australian Open (далее — AO) ежегодно проводится в Мельбурне на базе спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В связи с непрекращающимися и разрушительными лесными пожарами, которые начались на восточном побережье страны в середине октября 2019 года, качество воздуха в городе значительно ухудшилось. Настолько, что проведение в Мельбурне AO могло быть небезопасным для теннисистов и зрителей.

За неделю до начала турнира над теннисными кортами в Мельбурне стоял густой смог. Ветер принес в город дым от сожженных лесов.

— Не лучшее качество воздуха в Мельбурне, — так в твитере подписал фото из гостиничного номера тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

Not the best air quality this morning in #Melbourne pic.twitter.com/InwwuFn7KJ

Украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально отреагировала на новость о переносе тренировок и матчей квалификационного этапа AO, что случилось 14 января в связи с достижением критического уровня загрязнения воздуха в Мельбурне.

— Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое? — удивилась Элина. К своему посту в твитере она прикрепила график, который показывает, насколько ухудшилось качество воздуха в Мельбурне 14 января.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action