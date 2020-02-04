ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы еще помните, что Аustralian Open был под угрозой срыва? Турнир прошел на фоне экокатастрофы

04.02.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

2 февраля завершился открытый чемпионат Австралии по теннису, а ведь всего месяц назад даже Новак Джокович допускал вероятность отмены или переноса турнира. Причина — страну охватили пожары, и уровень загрязнения воздуха в мегаполисах превышал критическую отметку. Так было и в Мельбурне. SPORT.TUT.BY собрал в галерею лучшие снимки с соревнований, состоявшихся несмотря на экологическую катастрофу.

Australian Open (далее — AO) ежегодно проводится в Мельбурне на базе спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В связи с непрекращающимися и разрушительными лесными пожарами, которые начались на восточном побережье страны в середине октября 2019 года, качество воздуха в городе значительно ухудшилось. Настолько, что проведение в Мельбурне AO могло быть небезопасным для теннисистов и зрителей.


«Мельбурн-Парк». Фото: Reuters

За неделю до начала турнира над теннисными кортами в Мельбурне стоял густой смог. Ветер принес в город дым от сожженных лесов.

— Не лучшее качество воздуха в Мельбурне, — так в твитере подписал фото из гостиничного номера тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

Украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально отреагировала на новость о переносе тренировок и матчей квалификационного этапа AO, что случилось 14 января в связи с достижением критического уровня загрязнения воздуха в Мельбурне.

— Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое? — удивилась Элина. К своему посту в твитере она прикрепила график, который показывает, насколько ухудшилось качество воздуха в Мельбурне 14 января.

Новости дня
Новости разные
 
Китайская студентка БГСХА – не верьте ложным слухам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика