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Лукашенко объяснил, за что задержали директоров сахарных заводов
04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сахарное дело. Задержанные директора четырех заводов создали криминальную схему. Через торговый дом в Москве продавали сахар втридорога в Беларуси. Разницу делили. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Директора всех четырех белорусских заводов по производству сахара были арестованы 27 января. В их домах прошли обыски. И сегодня Александр Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Возможная дата – 7 февраля. Лидеры двух стран обсудят энергетические и интеграционные вопросы.
«Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос. Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах,
Напомним, последний раз президенты встречались в конце прошлого года в Петербурге на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ.
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Задержанные директора четырех заводов создали криминальную схему. Через торговый дом в Москве продавали сахар втридорога в Беларуси, а разницу делили.
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