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Лукашенко объяснил, за что задержали директоров сахарных заводов

04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сахарное дело. Задержанные директора четырех заводов создали криминальную схему. Через торговый дом в Москве продавали сахар втридорога в Беларуси. Разницу делили. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет... нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Директора всех четырех белорусских заводов по производству сахара были арестованы 27 января. В их домах прошли обыски. И сегодня Александр Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Возможная дата – 7 февраля. Лидеры двух стран обсудят энергетические и интеграционные вопросы.

«Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос. Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал». Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?» – указал Александр Лукашенко. 

Напомним, последний раз президенты встречались в конце прошлого года в Петербурге на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ.



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Задержанные директора четырех заводов создали криминальную схему. Через торговый дом в Москве продавали сахар втридорога в Беларуси, а разницу делили.
 
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