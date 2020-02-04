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«Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий». Белорусские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Немецкие компании заинтересованы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Депутаты 4 февраля провели встречу с коллегами из Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе германско-белорусской парламентской группы дружбы – экономические отношения. В рейтинге самых привлекательных позиций для европейских партнеров – электротранспорт, производство сельхозтехники и цифровые стартапы.
Кроме этого, Германия готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу.
Марк Хауптманн, руководитель германско-белорусской парламентской группы дружбы Бундестага ФРГ:
Делегация парламентариев ФРГ пробудет в Беларуси до 6 февраля. В графике встреч – визит в Парк высоких технологий.
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«Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий». Белорусские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага
Новости Беларуси. Немецкие компании заинтересованы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Депутаты 4 февраля провели встречу с коллегами из Бундестага,...
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