Юрий Башмет: «Я отдаю свою энергию людям, но получаю в ответ их эмоции»

Источник материала: Аргументы и факты

Лучший подарок ко дню рождения Юрий Башмет сделал себе сам: 24 января в столице стартовал Первый Зимний международный фестиваль искусств под управлением Башмета. Всемирно извест­ные музыканты и актёры объединились, чтобы представить публике программу из 12 вечеров на 8 площадках: спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки и др.

Не напугать классикой

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Юрий Абрамович, умные люди любят рассуждать об исцеляющей силе искусства. Но тут возникает вопрос: почему столько гениальной музыки написано за прошедшие века, а человек как вёл себя скотом и садистом, так и ведёт?

Юрий Башмет: Не думаю, что эти вещи связаны между собой напрямую. Музыка, как и любое профессиональное искусство, должна делать человека лучше – я в этом уверен абсолютно. Может быть, дело в том, что не все достаточно часто взаимодействуют или соприкасаются в принципе с образцами настоя­щего искусства.

Нужно именно этим заниматься – чтобы люди чаще ходили на концерты, выставки, в театры. Тогда человек становится более разносторонним, эмоцио­нально более восприимчивым. Более сострадательным, можно и так сказать. Поэтому вопрос не в том, много ли на сегодняшний день написано гениальной музыки, а много ли людей с ней знакомы. Именно этим я и стараюсь заниматься всю жизнь: чтобы люди не боялись приходить на концерты классики, но испытывали бы к этому сначала интерес, а потом и постоянную потребность.

– Для этого вы и организовали Первый Зимний международный фестиваль искусств?

– В том числе и для этого. Хотя тут удивительно другое. У нас уже 13 лет существует большой фестиваль искусств в Сочи, проходят музыкальные фестивали в других городах. А в столице до сих пор ничего крупного не было. Поэтому к формированию программы в Москве мы подошли очень серьёзно. Стараемся охватить как можно более широкий слой публики. Чтобы фестиваль вошёл в жизнь каждого москвича и гостя столицы, интересующегося культурой.

– Глядя на те страсти, что бушуют сегодня в обществе, кажется, что гораздо больше, чем культурой, люди интересуются политикой. А художник и политика – понятия совместимые?

– Давно-давно я спросил об этом же Рихтера: в каких отношениях находится классическая музыка и политика? При всём гении Святослава Теофиловича должен сказать, что он ответил не совсем полно, сказав, что эти понятия не имеют ничего общего.

Если говорить об интерпретации музыкального произведения, то конечно. Возьмём «Чакону» Баха, например. В моём исполнении она никак не страдала от того, что огромную страну возглавляет то один генсек, то другой. С другой стороны, время-то идёт, и нельзя не учитывать происходящих в обществе изменений. Всё равно жизнь – это развитие. Ростропович шикарно сказал: «От момента рождения до смерти есть только музыка». Всё в развитии происходит, поэтому и трактовка той же «Чаконы» Баха немножко видоизменяется. Но! Все изменения происходят на базе, которую даёт русская исполнительская школа. А что такое русская исполнительская школа? Это прежде всего школа мышления!

Когда-то были ещё и превосходные достижения в смысле исполнительского ремесла. На всех конкурсах первые премии получали советские музыканты. Если говорить о скрипичном исполнительстве, то это Янкелевич, Ойстрах. Если на любом заводе в Советском Союзе произносилось слово «скрипка», это означало Ойстрах. Или Ойст­рах – значит, скрипка. Он был невероятно популярен – и по заслугам. Тот же Рихтер считал его лучшим скрипачом всех времён.

А сегодня, мне кажется, настал тревожный момент – я говорю про базу этой самой российской исполнительской школы.

– Почему тревожный?

– Потому что очень много внешних влияний – ведь всё открыто. И вот уже можно выйти на сцену в разного цвета носках, в коротких брюках, кто-то может прыгать и танцевать во время исполнения классического произведения. Это другая крайность!

К счастью, культура сейчас получает стабильную господ­дер­ж­ку. В послании президента обозначена очень внушительная сумма в миллиарды рублей для закупки инструментов в музыкальные школы страны. Повышение зарплаты учителям – это тоже очень важно! В общем, мы двигаемся. Жаль, что постепенно, хотелось бы сразу: раз – и всё в порядке! (Смеётся.) Сейчас сформировано новое правительство. Уверен, что у молодых всё быстрее будет происходить и по делу. Вот новый министр культуры: молодая, красивая девушка, которая при этом вполне в теме. А мы ей будем помогать.

Круговорот энергий

– Юрий Абрамович, а почему от хорошей музыки порой мурашки по спине и плакать хочется? Ведь это всего лишь звуки!

– Именно потому, что это всего лишь звуки. Человек воспринимает их на абсолютном эмоциональном уровне. Не за что зацепиться – ни за визуальный ряд, ни за слова. Поэтому многие говорят, что музыка – высшее из искусств. В музыке идёт прямая передача эмоций. А я, исполнитель, своего рода проводник между композитором и публикой. Главная задача музыканта – быть честным, искренним и не испортить замысел композитора.

– Чтобы зарядить всех зрителей энергией, организовать жизнь нескольких оркестров, нужна масса энергии. В чём вы черпаете силу?

– В самих концертах, наверное. Ведь выступления на сцене – это такой совместный процесс. Я отдаю свою энергию людям, но получаю в ответ их эмоции. Как говорят, сцена лечит. Вот и мне даёт энергию встреча со зрителем, реализация творческих идей. Несмотря на то что на это и сил затрачивается больше всего. Получается своего рода круговорот энергии в природе.

– А вы музыку можете слушать просто для себя, как простой человек? Например, джаз, рок?

– Конечно! И джаз, и рок, и что-то совсем современное. Для меня главное – чтобы это было талантливо, чтобы в музыке был смысл, а не только что-то оригинальное. Чтобы она передавала эмоции, а не служила только для самовыражения исполнителя. Люблю музыку, которая направлена к людям.

– Смотрю на график ваших фестивалей, выступлений, гастролей и удивляюсь: а Башмет вообще отдыхает? Что для вас значит понятие «отдых»?

– Не знаю. Я и от нескольких дней отдыха начинаю дико уставать. Всё же больше чем за 40 лет деятельности и я, и организм привыкли к определённому ритму жизни.

А так мой отдых, как и у всех, – общение с друзьями и близкими людьми. Ну и просто возможность никуда не торопиться в этот день и ненадолго отключиться от работы.