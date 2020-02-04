Если не Майдан, то Макей: пророссийские политологи меняют свои прогнозы насчет Беларуси

Модератор дискуссии, главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов сообщил, что семь ведущих белорусских политологов и политиков, но под разными предлогами отказались участвовать. Более того, организаторам даже пришлось сдавать ранее купленные билеты.





Почему провластные белорусские аналитики отказались участвовать в дискуссии, неизвестно. Искандер Хасимов сообщил, что в Минск мероприятие восприняли «болезненно».





«Дилемма Януковича» – задача, которая стояла перед Виктором Януковичем в первой половине десятых годов: как извлечь максимальную выгоду из геополитического интереса, который проявляли к Украине Россия и Запад. Украинская власть прибегала к откровенному шантажу обеих сторон в поисках наивысших бонусов, и это привело ее к катастрофе. Лукашенко может пойти по тому же пути, однако в России считают, что это не получится, так как украинский опыт учтен и в Москве, и в Брюсселе. А главное, в Беларуси идеи евроинтеграции не столь популярны, как это было в Украине.





Показательно, что изменились прогнозы российских аналитиков, которые ранее дружно прогнозировали революционные последствия оттепели в отношениях Беларуси с Западом: Майдан, революцию, смещение Лукашенко. Сейчас прогнозы изменились. В частности, известный своей белорусофобской позицbей политолог Кирилл Аверьянов-Минский заявил, что повторение в Беларуси Майдана по украинскому сценарию сегодня вряд ли возможно, поскольку для переформатирования Беларуси есть другие инструменты.





«Беларусь вполне может превратиться в аналог современной Украины в ходе мирного транзита власти», — заявил эксперт.





Даже если следующим президентом не будет откровенно прозападный глава МИД Владимир Макей, подчеркнул политолог, он все равно будет иметь антирусскую ориентацию, потому что других политиков в окружении Александра Лукашенко, по его мнению, сейчас нет.





«Пророссийское поле в республике полностью зачищено. В такой ситуации устраивать Майдан было бы неразумно и нерационально», — пояснил Аверьянов-Минский.





Владимир Макей – идеальный для Запада президент Беларуси – эта тема тем xfot муссируется в российском аналитическом сообществе, чем ближе президентские выборы в Беларуси. Хотя всем понятно, что пока в выборах участвует Александр Лукашенко, его министр иностранных дел не начнет свою «большую игру».





Всплеск ненависти к фигуре Макея стал заметен после интервью бывшего министра иностранных дел Украины Петра Климкина.





«Очень интересный факт, причем компьютерами установленный, – какой язык самый близкий к укра скому. Это белорусский, это не русский – 86%. Когда мы разговаривали с белорусами, мы ввели такую интересную практику, которая Россию тотально бесила. Мы объявляли первые заявления на украинском и белорусском. Я и министр Макей сначала минуту разговаривали, и все друг друга прекрасно понимали», – рассказал бывший уже министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в эфире телеканала «Прямой».





После этого и россияне стали открыто заявлять, что Макей тотально бесит Россию. Пожалуй, нет в Беларуси оппозиционера, которого российское аналитическое сообщество ненавидело бы больше, чем главу белорусского МИД. Визит госсекретаря США в Минск только добавил поленьев в этот костерок.



