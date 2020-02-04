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Если не Майдан, то Макей: пророссийские политологи меняют свои прогнозы насчет Беларуси

04.02.2020 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Беларусь на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» круглый стол с таким названием прошел в Москве на площадке информационного агентства «Россия сегодня», однако белорусские политологи дружно отказались принять в нем участие.

Если не Майдан, то Макей: пророссийские политологи меняют свои прогнозы насчет Беларуси
Модератор дискуссии, главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов сообщил, что семь ведущих белорусских политологов и политиков, но под разными предлогами отказались участвовать. Более того, организаторам даже пришлось сдавать ранее купленные билеты. 

Почему провластные белорусские аналитики отказались участвовать в дискуссии, неизвестно. Искандер Хасимов сообщил, что в Минск мероприятие восприняли «болезненно». 

«Дилемма Януковича» – задача, которая стояла перед Виктором Януковичем в первой половине десятых годов: как извлечь максимальную выгоду из геополитического интереса, который проявляли к Украине Россия и Запад. Украинская власть прибегала к откровенному шантажу обеих сторон в поисках наивысших бонусов, и это привело ее к катастрофе. Лукашенко может пойти по тому же пути, однако в России считают, что это не получится, так как украинский опыт учтен и в Москве, и в Брюсселе. А главное, в Беларуси идеи евроинтеграции не столь популярны, как это было в Украине.

Показательно, что изменились прогнозы российских аналитиков, которые ранее дружно прогнозировали революционные последствия оттепели в отношениях Беларуси с Западом: Майдан, революцию, смещение Лукашенко. Сейчас прогнозы изменились. В частности, известный своей белорусофобской позицbей политолог Кирилл Аверьянов-Минский заявил, что повторение в Беларуси Майдана по украинскому сценарию сегодня вряд ли возможно, поскольку для переформатирования Беларуси есть другие инструменты. 

«Беларусь вполне может превратиться в аналог современной Украины в ходе мирного транзита власти», — заявил эксперт.

Даже если следующим президентом не будет откровенно прозападный глава МИД Владимир Макей, подчеркнул политолог, он все равно будет иметь антирусскую ориентацию, потому что других политиков в окружении Александра Лукашенко, по его мнению, сейчас нет.

«Пророссийское поле в республике полностью зачищено. В такой ситуации устраивать Майдан было бы неразумно и нерационально», — пояснил Аверьянов-Минский.

Владимир Макей – идеальный для Запада президент Беларуси – эта тема тем xfot муссируется в российском аналитическом сообществе, чем ближе президентские выборы в Беларуси. Хотя всем понятно, что пока в выборах участвует Александр Лукашенко, его министр иностранных дел не начнет свою «большую игру». 

Всплеск ненависти к фигуре Макея стал заметен после интервью бывшего министра иностранных дел Украины Петра Климкина.

«Очень интересный факт, причем компьютерами установленный, – какой язык самый близкий к укра скому. Это белорусский, это не русский – 86%. Когда мы разговаривали с белорусами, мы ввели такую интересную практику, которая Россию тотально бесила. Мы объявляли первые заявления на украинском и белорусском. Я и министр Макей сначала минуту разговаривали, и все друг друга прекрасно понимали», – рассказал бывший уже министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в эфире телеканала «Прямой».

После этого и россияне стали открыто заявлять, что Макей тотально бесит Россию. Пожалуй, нет в Беларуси оппозиционера, которого российское аналитическое сообщество ненавидело бы больше, чем главу белорусского МИД. Визит госсекретаря США в Минск только добавил поленьев в этот костерок.  
 
Теги: Минск
 
 
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«Беларусь на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» круглый стол с таким названием прошел в Москве на площадке информационного агентства...
 
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