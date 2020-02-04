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«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Добруше Президенту показали отечественные образцы продукции. Но это не образец работы. Вопрос содержания и обложки в этих локациях ставят в буквальном смысле остро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. В Добруше Президенту показали отечественные образцы продукции. Но это не образец работы. Вопрос содержания и обложки в этих локациях ставят в...
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