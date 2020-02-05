Дешевле, чем в обменнике. Как купить валюту по выгодному курсу

Еще несколько лет назад купить валюту можно было только в банке, банкомате или обменнике. Сейчас возможности более разнообразны: банки делают карточки со специальным курсом, открывают онлайн-обменники и предлагают настроить нечто вроде «автооплаты» для покупки долларов-евро. FINANCE.TUT.BY выяснил, как купить валюту онлайн, имея в распоряжении одну или две банковских карт и интернет. В нашей подборке собраны сервисы и приложения, в которых можно обменять валюту по более выгодным курсам, чем в обменнике.
Название банка
Как купить валюту по выгодному курсу
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Альфа-Банк
Услуга «А-Курс».
Подключается к карте в бел. рублях, за исключением кредитных карт, неименных и бонусных, а также к картам Visa Electron/Maestro и с подключенной услугой «Альфа-Белавиа» и «Пора Добра».
Подключив услугу, можно обменивать валюту между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync по выгодному курсу: курс покупки доллара = курсу продажи. Для обмена валют нужен новый или действующий счет в USD (можно как с картой, так и без нее).
Стоимость услуги — 2.99 руб.
Идея Банк
Онлайн-обменник NEMBO.
Для обмена денег нужно зарегистрироваться на сайте.
Можно использовать карты любых банков, а также обращаться в кассы Идея Банка. Например, чтобы купить валюту, можно указать необходимую сумму на сайте, оплатить по карте и потом забрать в удобном отделении Идея Банка. Или же оплатить покупку денег по одной карте, а чтобы зачислили их на другую. Для этого нужно 2 разных счета.
Чем больше сумма, которую вы хотите купить, тем выгоднее курс.
Сервис бесплатный
Идея Банк
Также можно выпустить карту VisaClassic PayWave «Лучший курс» в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.
При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки ин. валюты в кассах банка.
Без неснижаемого остатка.
Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.
Обслуживание карты стоит 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.
МТБанк
Специальных сервисов для обмена валюты нет, но можно оформить карту Mastercard World «PayOkay».
При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться на сайте банка.
Например, при оплате картой за покупку 500 евро вы сэкономите 1.50 руб. относительно лучшего курса.
Карта стоит 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк
Приложение imbanking.by.
Если есть карта банка, открыт счет, кредит или депозит, то можно зарегистрироваться в этом приложении и обменивать валюту по выгодному курсу.
Например, можно оформить карты в двух разных валютах и переводить между ними деньги по лучшему курсу.
Бесплатно
Белинвестбанк
Сервис «Валютный распорядитель».
Для выгодной покупки валюты в банке должно быть открыто 2 карты: в белорусских рублях, на которую регулярно поступают выплаты (зарплата, пенсия, стипендия и др.) и в валюте.
Валютно-обменные операции происходят автоматически по максимально выгодному курсу (в момент зачисления бел. рублей на счет).
Процент (размер) перечисления можно выбрать самостоятельно при подключении услуги — от 1 до 100%.
Впоследствии с валютной карты деньги можно снять.
Бесплатно
Название банка
Как купить валюту по выгодному курсу
Альфа-Банк
Услуга «А-Курс» (cтоимость — 2.99 руб.).
Подключается к карте в бел. рублях, за исключением кредитных карт, неименных и бонусных, а также к картам Visa Electron/Maestro и с подключенной услугой «Альфа-Белавиа» и «Пора Добра».
Подключив услугу, можно обменивать валюту между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync по выгодному курсу: курс покупки доллара = курсу продажи. Для обмена валют нужен новый или действующий счет в USD (можно как с картой, так и без нее).
Идея Банк
Онлайн-обменник NEMBO (cервис бесплатный).
Для обмена денег нужно зарегистрироваться на сайте.
Можно использовать карты любых банков, а также обращаться в кассы Идея Банка. Например, чтобы купить валюту, можно указать необходимую сумму на сайте, оплатить по карте и потом забрать в удобном отделении Идея Банка. Или же оплатить покупку денег по одной карте, а чтобы зачислили их на другую. Для этого нужно 2 разных счета.
Чем больше сумма, которую вы хотите купить, тем выгоднее курс.
Идея Банк
Также можно выпустить карту VisaClassic PayWave «Лучший курс» в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.
При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки ин. валюты в кассах банка.
Без неснижаемого остатка.
Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.
Обслуживание карты стоит 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.
МТБанк
Специальных сервисов для обмена валюты нет, но можно оформить карту Mastercard World «PayOkay».
При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться на сайте банка.
Например, при оплате картой за покупку 500 евро вы сэкономите 1.50 руб. относительно лучшего курса.
Карта стоит 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк
Приложение imbanking.by (бесплатно).
Если есть карта банка, открыт счет, кредит или депозит, то можно зарегистрироваться в этом приложении и обменивать валюту по выгодному курсу.
Например, можно оформить карты в двух разных валютах и переводить между ними деньги по лучшему курсу.
Белинвестбанк
Сервис «Валютный распорядитель» (бесплатно).
Для выгодной покупки валюты в банке должно быть открыто 2 карты: в белорусских рублях, на которую регулярно поступают выплаты (зарплата, пенсия, стипендия и др.) и в валюте.
Валютно-обменные операции происходят автоматически по максимально выгодному курсу (в момент зачисления бел. рублей на счет).
Процент (размер) перечисления можно выбрать самостоятельно при подключении услуги — от 1 до 100%.
Впоследствии с валютной карты деньги можно снять.
Кроме того, в Банке БелВЭБ, Белгазпромбанке и Приорбанке сообщили, что у них выгоднее покупать валюту через интернет-банкинг. Для этого нужно иметь две карты (в бел. рублях и валюте). При этом БелВЭБ Банк предлагает одну из них оформить как виртуальную. Обменивать деньги можно в личном кабинете по собственному /более выгодному курсу.