Дешевле, чем в обменнике. Как купить валюту по выгодному курсу

Услуга «А-Курс».

Подключается к карте в бел. рублях, за исключением кредитных карт, неименных и бонусных, а также к картам Visa Electron/Maestro и с подключенной услугой «Альфа-Белавиа» и «Пора Добра».

Подключив услугу, можно обменивать валюту между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync по выгодному курсу: курс покупки доллара = курсу продажи. Для обмена валют нужен новый или действующий счет в USD (можно как с картой, так и без нее).