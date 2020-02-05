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Дешевле, чем в обменнике. Как купить валюту по выгодному курсу

05.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще несколько лет назад купить валюту можно было только в банке, банкомате или обменнике. Сейчас возможности более разнообразны: банки делают карточки со специальным курсом, открывают онлайн-обменники и предлагают настроить нечто вроде «автооплаты» для покупки долларов-евро. FINANCE.TUT.BY выяснил, как купить валюту онлайн, имея в распоряжении одну или две банковских карт и интернет. В нашей подборке собраны сервисы и приложения, в которых можно обменять валюту по более выгодным курсам, чем в обменнике.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Название банка

Как купить валюту по выгодному курсу

Комментарии

Альфа-Банк

Услуга «А-Курс».

Подключается к карте в бел. рублях, за исключением кредитных карт, неименных и бонусных, а также к картам Visa Electron/Maestro и с подключенной услугой «Альфа-Белавиа» и «Пора Добра».

Подключив услугу, можно обменивать валюту между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync по выгодному курсу: курс покупки доллара = курсу продажи. Для обмена валют нужен новый или действующий счет в USD (можно как с картой, так и без нее).

Стоимость услуги — 2.99 руб.

Идея Банк

Онлайн-обменник NEMBO.

Для обмена денег нужно зарегистрироваться на сайте.

Можно использовать карты любых банков, а также обращаться в кассы Идея Банка. Например, чтобы купить валюту, можно указать необходимую сумму на сайте, оплатить по карте и потом забрать в удобном отделении Идея Банка. Или же оплатить покупку денег по одной карте, а чтобы зачислили их на другую. Для этого нужно 2 разных счета.

Чем больше сумма, которую вы хотите купить, тем выгоднее курс.

Сервис бесплатный

Идея Банк

Также можно выпустить карту VisaClassic PayWave «Лучший курс» в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.

При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки ин. валюты в кассах банка.

Без неснижаемого остатка.

Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.

Обслуживание карты стоит 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.

МТБанк

Специальных сервисов для обмена валюты нет, но можно оформить карту Mastercard World «PayOkay».

При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться на сайте банка.

Например, при оплате картой за покупку 500 евро вы сэкономите 1.50 руб. относительно лучшего курса.

Карта стоит 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.

Белорусский народный банк

Приложение imbanking.by.

Если есть карта банка, открыт счет, кредит или депозит, то можно зарегистрироваться в этом приложении и обменивать валюту по выгодному курсу.

Например, можно оформить карты в двух разных валютах и переводить между ними деньги по лучшему курсу.

Бесплатно

Белинвестбанк

Сервис «Валютный распорядитель».

Для выгодной покупки валюты в банке должно быть открыто 2 карты: в белорусских рублях, на которую регулярно поступают выплаты (зарплата, пенсия, стипендия и др.) и в валюте.

Валютно-обменные операции происходят автоматически по максимально выгодному курсу (в момент зачисления бел. рублей на счет).

Процент (размер) перечисления можно выбрать самостоятельно при подключении услуги — от 1 до 100%.

Впоследствии с валютной карты деньги можно снять.

Бесплатно

Название банка

Как купить валюту по выгодному курсу

Альфа-Банк

Услуга «А-Курс» (cтоимость — 2.99 руб.).

Подключается к карте в бел. рублях, за исключением кредитных карт, неименных и бонусных, а также к картам Visa Electron/Maestro и с подключенной услугой «Альфа-Белавиа» и «Пора Добра».

Подключив услугу, можно обменивать валюту между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync по выгодному курсу: курс покупки доллара = курсу продажи. Для обмена валют нужен новый или действующий счет в USD (можно как с картой, так и без нее).

Идея Банк

Онлайн-обменник NEMBO (cервис бесплатный).

Для обмена денег нужно зарегистрироваться на сайте.

Можно использовать карты любых банков, а также обращаться в кассы Идея Банка. Например, чтобы купить валюту, можно указать необходимую сумму на сайте, оплатить по карте и потом забрать в удобном отделении Идея Банка. Или же оплатить покупку денег по одной карте, а чтобы зачислили их на другую. Для этого нужно 2 разных счета.

Чем больше сумма, которую вы хотите купить, тем выгоднее курс.

Идея Банк

Также можно выпустить карту VisaClassic PayWave «Лучший курс» в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.

При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки ин. валюты в кассах банка.

Без неснижаемого остатка.

Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.

Обслуживание карты стоит 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.

МТБанк

Специальных сервисов для обмена валюты нет, но можно оформить карту Mastercard World «PayOkay».

При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться на сайте банка.

Например, при оплате картой за покупку 500 евро вы сэкономите 1.50 руб. относительно лучшего курса.

Карта стоит 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.

Белорусский народный банк

Приложение imbanking.by (бесплатно).

Если есть карта банка, открыт счет, кредит или депозит, то можно зарегистрироваться в этом приложении и обменивать валюту по выгодному курсу.

Например, можно оформить карты в двух разных валютах и переводить между ними деньги по лучшему курсу.

Белинвестбанк

Сервис «Валютный распорядитель» (бесплатно).

Для выгодной покупки валюты в банке должно быть открыто 2 карты: в белорусских рублях, на которую регулярно поступают выплаты (зарплата, пенсия, стипендия и др.) и в валюте.

Валютно-обменные операции происходят автоматически по максимально выгодному курсу (в момент зачисления бел. рублей на счет).

Процент (размер) перечисления можно выбрать самостоятельно при подключении услуги — от 1 до 100%.

Впоследствии с валютной карты деньги можно снять.

Кроме того, в Банке БелВЭБ, Белгазпромбанке и Приорбанке сообщили, что у них выгоднее покупать валюту через интернет-банкинг. Для этого нужно иметь две карты (в бел. рублях и валюте). При этом БелВЭБ Банк предлагает одну из них оформить как виртуальную. Обменивать деньги можно в личном кабинете по собственному /более выгодному курсу.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Еще несколько лет назад купить валюту можно было только в банке, банкомате или обменнике. Сейчас возможности более разнообразны: банки делают карточки со...
 
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