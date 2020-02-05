Источник материала: Myfin

​Технобанк, гипермаркет Green и Visa объявили о запуске кобрендинговой карточки

С 20 января в Технобанке и в гипермаркетах торговой сети GREEN началось оформление платежных карточек Green.

Это первые платежные карточки, выпущенные в партнерстве с гипермаркетом GREEN и технологичной платежной компанией Visa.

Преимущества карточки Green:

премиальная платежная карточка Visa Gold

наличие повышенного кэш-бэка в 2% в сети гипермаркетов GREEN

повышенный доход 3% на остаток по счету

бонусная программа торговой сети GREEN

программа лояльности Visa «Мир привилегий»

бесплатный мобильный и интернет-банк

возможность получить онлайн овердрафт с льготным периодом

Кобрендинговая карточка Технобанка Green – это уникальное сочетание карты премиального уровня, бонусной программы и привилегий.

Карточка Green – результат совместной разработки Технобанка, сети гипермаркетов GREEN и компании Visa. Она соединяет в себе лучшие решения от всех партнеров, является практичной и удобной, а набор возможностей карточки – уникальный для белорусского рынка.









Сейчас карточку можно оформить в любом отделении Технобанка в Минске и гипермаркетах сети GREEN и во всех регионах Республики Беларусь. Также заказать карточку можно на сайте банка green.tb.by.

«Мы искренне рады предложить нашим клиентам новые возможности. Карточка Технобанка Green совмещает действующую карту лояльности Green и платежную карточку Visa Gold. Таким образом покупатели GREEN получают доступ к бонусной программе сети гипермаркетов и к платежному инструменту. Благодарим наших партнеров – Технобанк, компанию Visa за эффективную реализацию такого значимого проекта» - отмечает Алексей Гильденберг, заместитель директора по маркетингу сети гипермаркетов GREEN.



Совершая покупки в магазинах сети GREEN и ТРЦ «Green City», держатели карточек получают возврат части денежных средств, накапливают баллы, которые могут использовать на приобретение товаров, а также участвуют в специальных акциях и предложениях от сети GREEN и от компании Visa.

Ольга Ермаченко, начальник Управления банковских платежных карточек Технобанка:

«Создавая данный продукт мы, в первую очередь думали о клиентах, что для них важно? И постарались сделать карточку Green такой, чтобы она максимально соответствовала их потребностям. Новая карточка Технобанка Green – стала практическим результатом этой работы. В ней соединены функции бонусной, сберегательной, кредитной и премиальной карточки. Безусловно рассчитываем, что пользоваться нашей карточкой будет практично и удобно, ведь удобство клиента для нас стоит на первом месте. Мы благодарны партнерам за доверие и за возможность реализовать настолько амбициозный проект».

Пополнить карточку Green можно совершенно бесплатно с карточек других банков через ЕРИП, используя мобильное приложение или интернет-банк, а также наличными деньгами в отделениях, пунктах обмена валют и инфокиосках Технобанка.

Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове: «Мы внимательно и с большим интересом следили за реализацией данного проекта. Green – карточка премиального уровня, а значит ее владельцы смогут в полном объеме пользоваться программой лояльности Visa «Мир привилегий» в Беларуси».



СПРАВОЧНО:

Технобанк – работает на территории Республики Беларусь с 1994 года и осуществляет банковские операции в полном объеме. Технобанк активно развивает карточный бизнес, является гарантом электронных денег системы WebMoney Transfer в Республике Беларусь, агентом международных систем по возврату НДС (TaxFree).

Сеть гипермаркетов GREEN – социально ответственная компания, которая заботится о здоровье и благополучии нации. Основная задача сети гипермаркетов Green - обеспечить белорусов возможностью комфортно покупать качественные товары в современных магазинах.

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде.