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Автор украинского учебника истории с Киану Ривзом заявил, что так и задумано

05.02.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10-й класс обнаружили Киану Ривза — это рассмешило пользователей соцсетей. Многие подумали, что фото актера появилось там по ошибке. Но автор книги заявил, что сделал это намеренно.


Напомним: Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскребе» (Lunch atop a Skyscraper) 1932 года, сделанного в Нью-Йорке. В оригинале на балке сидят 11 человек. Кадр, попавший в учебник — часть серии шуток про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актер сел на лавочку, чтобы в одиночестве съесть сэндвич. Эта фотография разошлась по всему интернету и стала фотожабой.

Многие пользователи соцсетей подумали, что так случилось и с украинским учебником истории — Киану, по мнению юзеров, наверняка оказался там по ошибке. Но автор книги «Всемирная история» — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак — заявил, что сделал это намеренно.

На своей странице в Facebook историк написал:

— Почему в школьном учебнике размещено не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя короткая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации для книги, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом, — я сначала не увидел эту маленькую фигуру. Но потом, заметив мем, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом … ноль читателей".

После Щупак добавил, что современным детям свойственно визуальное восприятие информации. Понимая это, он специально включил в учебник разного рода карикатуры, мемы и исторические анекдоты. Так детям, по мнению историка, интереснее учиться. Щупак также отметил, что мем с Киану Ривзом в учебнике заметили только через два года с начала использования этого пособия.

 
 
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«Почему в школьном учебнике размещено не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя короткая история», - написал автор книги.
 
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