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В Щучинском районе фура столкнулась с трактором. Погиб дальнобойщик
Источник материала: Tut.by
В Щучинском районе на трассе М6 утром 5 февраля произошла серьезная авария: фура с российскими номерами столкнулась с трактором. От удара трактор с цистерной улетел в кювет.
По информации TUT.BY, в аварии погиб дальнобойщик.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Движение по трассе временно затруднено.
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В Щучинском районе на трассе М6 утром 5 февраля произошла серьезная авария.
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