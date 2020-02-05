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В Мозыре в одном из дворов появилась малая архитектурная форма, вызвавшая бурное обсуждение в соц. сетях
Источник материала: Mlife
Малую архитектурную форму создали из дерева работники лесхоза.
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В Мозыре в одном из дворов появилась малая архитектурная форма, вызвавшая бурное обсуждение в соц. сетях
Малую архитектурную форму создали из дерева работники лесхоза.далее...
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