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НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом - "Белнефтехим"

05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя информацию об ограничении продаж топлива на отдельных заправках.

НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом - "Белнефтехим"

"Непонятно, с какой целью они ввели эти лимиты. Потому что наши НПЗ производят достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. Продукция даже идет на экспорт. Говорить о том, что у нас дефицит, - это больше провокация, чем какая-то попытка позаботиться о потребителях", - отметили в пресс-службе.

В концерне считают, что распространяемая информация об ограничениях продаж "имеет провокационный оттенок, попытку породить какой-то ажиотажный спрос, посеять панику". Тем более что речь не идет о всех заправках одной сети, соответственно, вопросы могут быть в неотрегулированной логистике поставок.

В "Белнефтехиме" подчеркнули, что введение ограничений на АЗС - это одностороннее решение самих субъектов хозяйствования, никаких подобных решений со стороны правительства или регулятора не принималось.

"Если бы поставки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в адрес этих структур (дочерних структур российских нефтяных компаний. - Прим. БЕЛТА) прекратились, то чем они сейчас торгуют? Поэтому странно слышать подобную информацию", - резюмировали в концерне.

 
 
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  Белорусские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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