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Прокуратура отменила постановление ГАИ о наложении штрафа. Разбираемся на примере
05.02.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В прокуратуру г.Бреста обратился гражданин Т. с жалобой на постановление инспектора ДПС БДПС
Согласно данному постановлению, Т., управляя автомобилем марки «Рено», в нарушение п.145.2 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» от 28.11.2005 № 551 (далее - ПДД), осуществил остановку и стоянку грузового автомобиля массой 3500 кг. вне установленного места, обозначенного дорожным знаком «Место стоянки».
Прокуратурой г.Бреста установлено, что фактически стоянка указанного транспортного средства осуществлена Т. на парковке со знаком дополнительной информации «7.4.3 вид транспортного средства».
Согласно параграфу 7 приложения 2 к
Исходя из содержания технического паспорта автомобиля марки «Рено», принадлежащего Т., технически допустимая общая масса указанного грузового транспортного средства составляет 3490 кг.
На основании вышеизложенного, постановление инспектора ДПС БДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома о наложении административного взыскания по ч.3 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь прокуратурой г.Бреста отменено. В дальнейшем административный процесс по ч.3 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь в отношении Т. прекращен в связи с отсутствием в его деянии административного правонарушения.
Подобные жалобы не единичны, в связи с чем
В случае, если Вы подписываете постановление о наложении административного взыскания без составления протокола, то Вы фактически признаете свою вину в совершении правонарушения. Такое постановление сразу же вступает в законную силу и может быть отменено только прокурором. К тому же, за рассмотрение жалобы на данное постановление в соответствии с п.п.1.4 п.1 ст.284 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь необходимо уплатить государственную пошлину в установленном законом размере.
Помощник прокурора г.Бреста Михаил Ющук
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В прокуратуру г.Бреста обратился гражданин Т. с жалобой на постановление инспектора ДПС БДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома о наложении административного...
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