Прокуратура отменила постановление ГАИ о наложении штрафа. Разбираемся на примере

Источник материала: Виртуальный Брест

В прокуратуру г.Бреста обратился гражданин Т. с жалобой на постановление инспектора ДПС БДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома о наложении административного взыскания по ч.3 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь. В своей жалобе Т. утверждал, что с правонарушением был не согласен, пытался доказать сотрудникам ГАИ , что он правила не нарушал, однако в конечном итоге был вынужден подписать постановление.





Согласно данному постановлению, Т., управляя автомобилем марки «Рено», в нарушение п.145.2 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» от 28.11.2005 № 551 (далее - ПДД), осуществил остановку и стоянку грузового автомобиля массой 3500 кг. вне установленного места, обозначенного дорожным знаком «Место стоянки».

Прокуратурой г.Бреста установлено, что фактически стоянка указанного транспортного средства осуществлена Т. на парковке со знаком дополнительной информации «7.4.3 вид транспортного средства».

Согласно параграфу 7 приложения 2 к ПДД , действие указанного знака распространяется на легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно.

Исходя из содержания технического паспорта автомобиля марки «Рено», принадлежащего Т., технически допустимая общая масса указанного грузового транспортного средства составляет 3490 кг.

На основании вышеизложенного, постановление инспектора ДПС БДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома о наложении административного взыскания по ч.3 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь прокуратурой г.Бреста отменено. В дальнейшем административный процесс по ч.3 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь в отношении Т. прекращен в связи с отсутствием в его деянии административного правонарушения.

Подобные жалобы не единичны, в связи с чем прокуратура г.Бреста разъясняет, что в случае, если Вы не согласны с вменяемым Вам правонарушением, то должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано составить протокол об административном правонарушении, после чего дело об административном правонарушении будет направлено на рассмотрение в компетентный орган, где будет дана надлежащая оценка доводам о Вашей невиновности.

В случае, если Вы подписываете постановление о наложении административного взыскания без составления протокола, то Вы фактически признаете свою вину в совершении правонарушения. Такое постановление сразу же вступает в законную силу и может быть отменено только прокурором. К тому же, за рассмотрение жалобы на данное постановление в соответствии с п.п.1.4 п.1 ст.284 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь необходимо уплатить государственную пошлину в установленном законом размере.

Помощник прокурора г.Бреста Михаил Ющук