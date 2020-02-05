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В Трабы придет эстафета Победы

05.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества. На участке Лидского пограничного отряда мероприятия пройдут с 10 по 11 февраля.

Стартовала эстафета 5 февраля в Бресте и Мурманске. Для ее прохождения были собраны специальные эстафетные группы, состоящие из представителей пограничных ведомств, ветеранских организаций и общественных объединений.

Символ эстафеты лидские стражи границы встретят 10 февраля в Заболотской СШ. Затем он проследует по подразделениям границы, в каждом из которых будет организован торжественный митинг. Позже митинг и возложение цветов пройдет у памятника неизвестному солдату на центральной площади г. п. Вороново. В Лиду на Курган Бессмертия символ эстафеты прибудет в 16 часов. Здесь также состоится торжественное мероприятие.

11 февраля в 10 утра в аг. Трабы эстафе6та будет передана представителям Сморгонской погрангруппы. Завершится памятный марафон 28 мая, в День пограничника, у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду в Москве.

И. МИХАЙЛОВА.

 
Теги: Брест
 
 
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В честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств...
 
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