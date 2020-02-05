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Артем Милевский: «Сейчас молодежь вообще не пьет. В наше время таких не было»

05.02.2020 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал, кто в киевском «Динамо» мало употреблял алкоголь.



– Кто вообще не умел пить?

– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.

– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?

– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.
 
Теги: Брест
 
 
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Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал, кто в киевском «Динамо» мало употреблял алкоголь.
 
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