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Артем Милевский: «Сейчас молодежь вообще не пьет. В наше время таких не было»
Источник материала: Партизан
Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал, кто в киевском «Динамо» мало употреблял алкоголь.
– Кто вообще не умел пить?
– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.
– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?
– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.
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Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал, кто в киевском «Динамо» мало употреблял алкоголь.
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