Артем Милевский: «Сейчас молодежь вообще не пьет. В наше время таких не было»









– Кто вообще не умел пить?





– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.





– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?





– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.