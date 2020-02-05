Профицит республиканского бюджета в 2019 году составил 3,2 миллиарда рублей

Источник материала: Ежедневник





Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2019 году равняется 3,2 млрд рублей, сообщили в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета достигли 24,3 млрд рублей, или 100,4 % уточненного годового плана. Поступление НДС составило 11,3 млрд рублей (99,7 % плана), налога на прибыль поступило 3,8 млрд рублей (100,4 %). Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд рублей (100,7 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,8 млрд рублей (101,9 %).

Расходы республиканского бюджета равняются 21,1 млрд рублей, или 96,5 % уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 8,3 млрд рублей (93,1 %), на финансирование национальной экономики – 5,5 млрд рублей (95,9 %), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16 млрд рублей (98,5 %).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - декабрь 2019 года сложился в сумме 3,5 млрд рублей. Доходы составили 54 млрд рублей, или 102,3 % уточненного годового плана, расходы – 50,5 млрд рублей (97,7 %).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения – 0,1 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания – 9,1 млн рублей, Фонда гражданской авиации – 2,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 110,2 млн рублей, передает БелТА.