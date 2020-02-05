В таможне рассказали, как правило перемещать через границу квадрокоптеры

Источник материала: Виртуальный Брест

Квадрокоптеры, приобретенные физическими лицами для личного пользования, могут относиться к беспилотным летательным аппаратам, включенным в перечень товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть применены при создании вооружений и военной техники и подлежать экспортному контролю.





Перемещение таких аппаратов в данном случае осуществляется на основании разрешений Государственного военного промышленного комитета Республики Беларусь (далее – Госкомвоенпрома) (http://www.vpk.gov.by/), которые предъявляются таможенному органу при таможенном декларировании. При этом обращаем внимание, что товары, подлежащие экспортному контролю, не относятся к товарам для личного пользования на основании Приложения 6 к Решению Совета Евразийской экономической Комиссии от 20.12.2017 № 107, а, следовательно, могут быть перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз) только при условии их помещения под таможенные процедуры в порядке, установленном Кодексом для субъектов хозяйствования.

Кроме того, товар «квадрокоптер» относится к радиоэлектронным средствам и (или) высокочастотным устройствам, и при его перемещении физическими лицами в качестве товара для личного пользования в определенных случаях необходимо представить таможенному органу также соответствующее заключение – разрешительный документ (исходя из таких технических характеристик, как мощность передатчика и используемые радиочастоты). В Республике Беларусь данное разрешение уполномочено выдавать Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (далее – РУП «БелГИЭ») ( https://belgie.by/ru/uslugi/vvoz_res ).

Справочно:

На сегодняшний день без разрешительных документов допускается ввоз аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п., в том числе встроенной или входящей в состав других товаров, работающей в полосе радиочастот 2400-2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт.

Учитывая изложенное, перед перемещением беспилотного летательного аппарата через таможенную границу Союза в Республике Беларусь рекомендуем заблаговременно обратиться в Госкомвоенпром и РУП «БелГИЭ» для получения соответствующей информации о его отнесении (неотнесении) к товарам, в отношении которых применяются запреты и (или) ограничения (с получением, при необходимости, разрешительных документов).

Также обращаем внимание, что «квадрокоптеры», в отношении которых требуется предъявление разрешения Госкомвоенпрома и (или) разрешения РУП «БелГИЭ» при перемещении через таможенную границу Союза подлежат таможенному декларированию (при наличии сомнений в части необходимости таможенного декларирования «квадрокоптера» настоятельно рекомендуем задекларировать такой товар с применением пассажирской таможенной декларации).

В пунктах пропуска, где применяется система двойного коридора, таможенное декларирование осуществляется в «красном» коридоре.

Справочно:

В случае отсутствия информации о технических характеристиках беспилотного летательного аппарата, перемещаемого через таможенную границу Союза, а также информации, свидетельствующей о не отнесении его к товарам двойного назначения, таможней в целях установления технических характеристик может быть назначена экспертиза в порядке, определенном главой 53 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

За нарушение порядка перемещения беспилотных летательных аппаратов через границу законодательством предусмотрена административная ответственность.

Напоминаем общие правила перемещения товаров через таможенную границу Союза.

При пересечении границы не чаще, чем один раз в три месяца физическое лицо может беспошлинно ввезти товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 500 евро и 25 кг соответственно.

При въезде чаще, чем раз в три месяца, физическое лицо может беспошлинно ввезти товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 300 евро и 20 кг соответственно.