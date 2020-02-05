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В Беловежской пуще до 2023 года ограничат любительское рыболовство

05.02.2020 13:49 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Камененецкий райисполком ограничит любительское рыболовство на трех водоемах, расположенных на территории Национального парка «Беловежская пуща». Срок действия запрета — с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года.

В частности, ограничится ловля рыбы на прудах Королево-Мостовского лесничества: «Хмелевском», «Промежуточном» и «Ляцком». На первых двух водоемах запрет будет действовать круглогодично, а на пруду «Ляцкий» — с 1 марта по 30 ноября ежегодно с 2020-го по 2022 годы.

В Беловежской пуще до 2023 года ограничат любительское рыболовство

Как уточнили в райисполкоме, такая мера введена в целях создания благоприятных условий для роста рыбы и зарыбления пущанских рыболовных угодий.
Источник: AGRONEWS.

Подробнее об установлении запрета любительского рыболовства.

 
 
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Камененецкий райисполком ограничит любительское рыболовство на трех водоемах, расположенных на территории Национального парка «Беловежская пуща». Сообщение В...
 
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