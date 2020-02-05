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Топ самых красивых мужчин… по мнению врачей

05.02.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский пластический хирург, доктор Джулиан Де Сильва, провел исследование о мужской красоте. В своей работе он использует теорию золотого сечения. С помощью компьютерной графики врач накладывает схему идеального человеческого лица на лицо реального героя. Основываясь на своем методе, врач сравнил некоторых знаменитостей и составил топ самых красивых мужчин, пишет Medialeaks.

Врач оценивал героев рейтинга по следующим параметрам: длина, ширина и расположение носа, подбородка, форма лица, лба, губ и положение глаз.

На первом месте в рейтинге оказался актер Роберт Паттинсон. Его лицо соответствует золотому сечению на 92,15 процента. На фото размечены соответствия идеалу отдельных частей лица актера.


Фото: instagram.com/drjuliandesilva

Второе место за актером Генри Кавиллом (91,64%).


Фото: Reuters

Третье место досталось Бредли Куперу (91,08%).


Фото: Reuters

На четвером месте Брэд Питт (90,51 процента). Врач считает что забраться на такое высокое место в его возрасте — это потрясающий успех.


Фото: Mario Anzuoni/Reuters

За Питтом следует 58-летний красавчик Джордж Клуни (89,91%).


Фото: Reuters

Шестое место досталось Хью Джекману (89,64%).


Фото: Reuters

А вот седьмое место занял не актер. В топ попал известный футболист Дэвид Бекхэм (88,96%).


Фото: Reuters

На восьмой позиции снова актер — Идрис Эльба (88,01%).


Фото: Reuters

Девятое место — рэпер, сценарист, драматург и актер Канье Уэст (87,94%).


Фото: Reuters

Замыкает рейтинг актер Райан Гослинг (87,48%).


Фото: Reuters
 
 
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Британский пластический хирург, доктор Джулиан Де Сильва, провел исследование о мужской красоте. В своей работе он использует теорию золотого сечения. С помощью...
 
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