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Топ самых красивых мужчин… по мнению врачей
Источник материала: Tut.by
Британский пластический хирург, доктор Джулиан Де Сильва, провел исследование о мужской красоте. В своей работе он использует теорию золотого сечения. С помощью компьютерной графики врач накладывает схему идеального человеческого лица на лицо реального героя. Основываясь на своем методе, врач сравнил некоторых знаменитостей и составил топ самых красивых мужчин, пишет
Врач оценивал героев рейтинга по следующим параметрам: длина, ширина и расположение носа, подбородка, форма лица, лба, губ и положение глаз.
На первом месте в рейтинге оказался актер Роберт Паттинсон. Его лицо соответствует золотому сечению на 92,15 процента. На фото размечены соответствия идеалу отдельных частей лица актера.
Второе место за актером Генри Кавиллом (91,64%).
Третье место досталось Бредли Куперу (91,08%).
На четвером месте Брэд Питт (90,51 процента). Врач считает что забраться на такое высокое место в его возрасте — это потрясающий успех.
За Питтом следует 58-летний красавчик Джордж Клуни (89,91%).
Шестое место досталось Хью Джекману (89,64%).
А вот седьмое место занял не актер. В топ попал известный футболист Дэвид Бекхэм (88,96%).
На восьмой позиции снова актер — Идрис Эльба (88,01%).
Девятое место — рэпер, сценарист, драматург и актер Канье Уэст (87,94%).
Замыкает рейтинг актер Райан Гослинг (87,48%).
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Британский пластический хирург, доктор Джулиан Де Сильва, провел исследование о мужской красоте. В своей работе он использует теорию золотого сечения. С помощью...
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