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Экс-следователь раскритиковал официальную версию "сахарного дела"

05.02.2020 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель организации «Правовая помощь населению», бывший следователь Олег Волчек поделился впечатлением о новых подробностях «сахарного дела».



Из последних официальных заявлений по делу директоров сахарных заводов стало известно, что спецслужбы давно вели фигурантов скандальной истории. При этом утверждается, что их действия нанесли предприятиям ощутимый урон.

Этот момент у многих вызывает вопрос: почему авторов преступной схемы не остановили на раннем этапе?

— Если к следователям попадает такая информация, то они не должны тянуть время, расследовать. Конечно же, они должны пресекать. Поэтому у правоохранительных органов и есть такая функция — профилактическая работа по предупреждению преступлений. 

Иначе получается, что милиция создает благоприятные условия для организованных преступных групп, — подчеркнул в комментарии «Салідарнасці» Олег Волчек.

По его мнению, промедление в таких случаях чревато непредвиденными осложнениями:

А если бы результатом промедления стали более тяжкие последствия? Кто бы за это отвечал?

Бывший следователь видит в «сахарном деле» еще одну серьезную проблему — схожесть с другими громкими коррупционными скандалами:

— Эта схема аналогична тому, что было в деле закупок медпрепаратов и оборудования, и по сельскому хозяйству. Есть тендеры, закупки. В распределении ресурсов участвуют близкие родственники.

Олег Волчек убежден, что при той численности сотрудников спецслужб, которая есть в Беларуси, участники подобных схем давно уже находятся под колпаком:

— Вопрос тогда — чего же вы тянете до последнего, пока люди на самолет в один конец не сядут?

Еще один момент, настораживающий эксперта — отсутствие полной информации по таким делам, что не дает полной ясности о происходящем и порождает кривотолки.

Эксперт сомневается в озвученной версии о том, что директорам заводов удалось длительное время втайне от силовиков зарабатывать незаконные миллионы:

— Когда такие огромные деньги из бюджета проходят через предприятия, их и госконтроль проверяет, и Нацбанк. Как говорят сами работники госпредприятий, контроль всегда такой, что могут вплоть до стержня для авторучки проверить — купили или не купили. А тут запросто такие поставки сахара туда-сюда гоняли и перечисляли такие суммы.

Правозащитник предполагает, что силовики могли задержать не всех фигурантов дела:

— Я не исключаю, что конец этой цепочки ведет гораздо выше.

При этом Олег Волчек считает, что дело могут сделать закрытым, какие бывали и раньше. А поэтому мы можем и не узнать, кто в действительности мог курировать очередную схему.
 
 
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Руководитель организации «Правовая помощь населению», бывший следователь Олег Волчек поделился впечатлением о новых подробностях «сахарного дела».
 
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