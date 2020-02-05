Министр здравоохранения — про зарплаты медиков по-новому: «Пока нареканий на расчеты не поступало»

Источник материала: Виртуальный Брест

Бюджетники, в том числе и медики, в феврале получат расчетные листки за январь, в которых зарплата будет рассчитана по новым правилам. «Пока никаких нареканий на расчеты не поступало», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник перед VII съездом отраслевого профсоюза медиков, передает Федерация профсоюзов.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Министр также отметил, что «скоро медиков ожидает очередное повышение зарплат». Владимир Караник напомнил о поручении президента — в 2020 году повысить доходы в здравоохранении на 20%.

В 2019 году соотношение уровня средней зарплаты в здравоохранении и аналогичного показателя по стране составило 80,3%, а в декабре 2019-го — 84,7%. Такая информация прозвучала на VII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

По данным отраслевого профсоюза, в прошлом году средняя зарплата врачей составила 1 422,1 рубля, а среднего медперсонала — 876,2 рубля.

«Столько медики зарабатывают с учетом дополнительной нагрузки: на сегодня коэффициент совместительства составляет 1,36 — у врачей и 1,23 — у среднего медперсонала. И тем не менее существующий уровень доходов стал поводом для позитивных оценок в отрасли», — отмечают в Федерации профсоюзов.

Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

С 1 января также единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили от уплаты подоходного налога.

В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.