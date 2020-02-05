Гала-концерт конкурса на лучшее исполнение стихотворения и песни на иностранном языке «История любви»

Источник материала: Виртуальный Брест

Гала-концерт конкурса на лучшее исполнение стихотворения и песни на иностранном языке для старшеклассников (ученики 9-11 классов) «История любви»





Организатор: Отдел образования Московского района города Бреста

Дата проведения: 13 февраля 2020

Адрес проведения концерта: Лицей № 1 им. А. С. Пушкина г. Бреста





Начало концерта: 14.00

Надеемся удивить и восхитить зрителя хорошим произношением на всех иностранных языках, артистизмом, хорошим живым вокалом. Вы увидите новые таланты, новые лица. Вы услышите произведения на английском, французском, польском, испанском, итальянском, китайском, немецком. Для зрителя споют учителя английского языка.

На Гала концерте «История любви» также будет награждение победителей конкурса на лучшее исполнение стихотворения и песни на иностранном языке.

Такой концерт в Московском районе проводится традиционно накануне Дня Святого Валентина. Любовь, нежность, таланты, радость и счастье искрят на концерте в полную силу.

Приходите и увидите победителя в лицо, услышите и полюбуетесь, насладитесь романтикой, окунетесь в прекрасную Историю Любви!

Вход свободный.