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В Беларуси средняя зарплата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%

05.02.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси средняя заработная плата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок после итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси средняя зарплата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%

Средняя заработная плата строителей по стране в прошлом году была Br1235,9. Ее рост по сравнению с 2018-м составил 20,7%. "Это выполнено за счет того, что государство пошло нам навстречу и согласовало увеличение тарифной ставки. Директивно заработную плату мы больше увеличивать не будем, ее рост будет идти строго в увязке с производительностью труда", - отметил глава ведомства.

"Конечно же, средняя заработная плата колеблется, она может быть и более Br2 тыс. Там, где высокая выработка и сложные условия труда, да и от самих работников многое зависит, высококвалифицированные кадры зарабатывают у нас достаточно большие деньги", - добавил Дмитрий Микуленок.

 
 
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  В Беларуси средняя заработная плата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий...
 
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