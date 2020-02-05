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Сборную России не пустят на футбольный чемпионат мира. ФИФА отреагировала

05.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня, 5 февраля, в СМИ и социальных сетях появилась информация о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Сообщается, что такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Сборную России не пустят на футбольный чемпионат мира. ФИФА отреагировала

В самом агентстве появившуюся информацию пока никак не прокомментировали.

Однако на сообщение отреагировали представители Международной федерации футбола (ФИФА), которые не подтвердили информацию об отстранении российской команды от участия в чемпионате мира-2022, сообщают интернет-источники.

По словам сотрудников пресс-службы ФИФА, федерация продолжает находиться в контакте с ВАДА и проясняет вопрос по решению антидопингового агентства в отношении футбола.

Таким образом, окончательное решение ФИФА пока не приняла.

В Российском футбольном союзе появившуюся в СМИ информацию об отстранении сборной России по футболу и вовсе назвали «провокацией».

В декабре прошлого года исполнительный комитет ВАДА принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Российские спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом.

Российское антидопинговое агентство не согласилось с данным решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Фото: Pixabay

Белновости

 
 
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Сегодня, 5 февраля, в СМИ и социальных сетях появилась информация о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в... ...
 
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