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Водитель фуры погиб в Щучинском районе после столкновения с трактором

05.02.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водитель фуры погиб в Щучинском районе после столкновения с трактором
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра в Щучинском районе. По информации МВД, на автодороге М6 «МинскГродно – граница Польши» в районе деревни Прудцы грузовой автомобиль МАN столкнулся с трактором МТЗ.

Водитель фуры погиб в Щучинском районе после столкновения с трактором Мужчина погиб под колесами МАЗа в Борисове

В результате столкновения автомобилей погиб 59-летний водитель фуры, гражданин России. Он скончался по пути в больницу. Водитель трактора в тяжелом состоянии госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители разыскивают свидетелей аварии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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