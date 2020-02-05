Водитель фуры погиб в Щучинском районе после столкновения с трактором

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра в Щучинском районе. По информации МВД, на автодороге М6 «Минск – Гродно – граница Польши» в районе деревни Прудцы грузовой автомобиль МАN столкнулся с трактором МТЗ.

В результате столкновения автомобилей погиб 59-летний водитель фуры, гражданин России. Он скончался по пути в больницу. Водитель трактора в тяжелом состоянии госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители разыскивают свидетелей аварии.