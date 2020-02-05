Представитель Зеленского заявил о неспособности Украины вернуть Крым даже при одобрении РФ

Источник материала: Ежедневник





Представитель украинского президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о неспособности Украины вернуть в состав своей территории полуостров Крым.

Соответствующее заявление он сделал на вопрос украинского журналиста о разработке сценария по возвращению полуострова.

Он отметил, что Киев не сможет организовать функционирование органов государственной власти на полуострове, даже если Россия даст добровольное согласие на передачу территории, пишет gazeta.ru.

«Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово», — уточнил Кориневич.

По его мнению, украинским властям в этом вопросе «еще работать и работать».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.