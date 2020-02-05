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В Минске открылся набор на курс «Практик НЛП» Soft Skills от Юрия Беспалова

Курс позволит понять, как работает ум, каким образом образуются мысли и на их основе формируются шаблоны поведенческих реакций.



В результате вы исключите ошибки поведения, которые тормозят вас на пути к успеху и преобразите действительность, чтобы жить той жизнью, которой хотите.

По окончании курса вы получаете сертификат «Практик НЛП» Института НЛП (г. Москва), который соответствует всем международным стандартам.



сертификат «Практик НЛП»

Тренер

Юрий Беспалов

Один из первых и самых авторитетных тренеров НЛП в Беларуси. Основатель первого центра НЛП в Беларуси. Изучает и практикует НЛП с 1995 г. Имеет огромное количество выпускников.

Более 20 лет консультирует управленцев высшего и среднего звена по вопросам проблемных коммуникаций.

Эксперт по безопасности и решению нестандартных ситуаций. Специалист по переговорам и разрешению конфликтов. Работал в спецслужбах.



В программе курса

Вы сможете управлять собой и другими людьми, влиять на их мысли и убеждения, грамотно вести переговоры, устанавливать новые контакты и улучшить отношения

Управление целями Управление проектами Управление временем Управление вниманием Управление состоянием Управление коммуникацией Управление отношениями Управление обстоятельствами Управление судьбой

Отзывы участников с предыдущего курса НЛП





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Дата: 15.02.2020 – 16.02.2020.

Время: 11:00 — 18:00.

Место: ул. В. Хоружей, 29-408, пространство «Тренинг Клуб».

Подробности и регистрация: http://bit.ly/2UmJEFv или по тел: +375 (29) 670 - 46- 46.