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Состояние работы с обращениями граждан является одним из критериев оценки деятельности Пинского райисполкома

06.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Состояние работы с обращениями граждан является одним из критериев оценки деятельности Пинского райисполкома
Состояние работы с обращениями граждан и по осуществлению административных процедур является одним из критериев оценки деятельности Пинского районного исполнительного комитета.

Работа направлена, в первую очередь, на обеспечение качественного и своевременного рассмотрения обращений граждан, повышение исполнительской дисциплины, решение вопросов жизнеобеспечения населения.

Вот и недавно на очередном заседании исполкома одним из главных пунктов повестки дня стал вопрос «О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц и реализации государственными органами и организациями требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения» в 2019 году». Отмечалось, что принимаемые меры позволили достичь сокращения в 2019 году количества обращений граждан в райисполком, областные, районные, республиканские организации и средства массовой информации. Однако увеличилось количество обращений, направляемых в Администрацию Президента Республики Беларусь.

На 33 обращения меньше, чем в предыдущем периоде 2018 года, поступило письменных обращений. В основном с письменными обращениями жители Пинщины обращались по вопросам, связанным с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, самовольного строительства, земельных споров, защиты прав потребителей, трудоустройства, а также выделения кредитов на строительство и предоставления жилья. Произошел незначительный рост числа устных обращений граждан в райисполком, в основном связанный с увеличением количества приемов граждан руководством райисполкома. Анализ устных обращений граждан (личный и выездной приемы, прямые телефонные линии, горячие линии) показывает, что тематика обращений охватывает широкий спектр проблем: в обращениях граждан излагаются вопросы, связанные с благоустройством и содержанием населенных пунктов, трудоустройством, ремонтом и строительством дорог (улиц), устройством остановок, выделением земли, торговли (работа автолавок).

В райисполкоме на регулярной основе организовано проведение выездных приемов, прямых телефонных линий, личных приемов председателя райисполкома и его заместителей, налажена устойчивая связь с гражданами и организациями.

Всего в исполкоме руководством проведено 136 приемов граждан, в том числе 24 председателем райисполкома, заместителями председателя – 112. Принято 64 человека. Осуществлено 28 выездных приемов. На выездных приемах принято 15 человек. Проведены 52 прямые телефонные линии, в  ходе которых обратилось 86 граждан.

Наибольшее количество обращений на прямые телефонные линии поступило по вопросам жилищного фонда и ЖКХ, землеустройства и землепользования, ремонта и строительства дорог (улиц), занятости населения, охраны труда, торговли, социального и пенсионного обеспечения, экономики, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса. Также граждане обращались по вопросам культуры, физической культуры и спорта, туризма. Все обращения, поступившие на прямые телефонные линии, не остались без внимания руководства райисполкома.

Для ведения консультативной, разъяснительной работы с жителями района в райисполкоме существует информационно-справочный номер «142», по которому можно обратиться за консультацией. На этот номер поступило 37 обращений, по всем им даны разъяснения.

В райисполкоме создана и функционирует служба «одно окно», через которую в 2019 году заинтересованным лицам принято и выдано 2 099 документов.

Удобной формой для подачи являются электронные обращения. Это комфортный способ обращения для заявителя, который существенно экономит время. Ответ и результат имеют те же правовые последствия, что и обращение традиционным способом, но позволяет гражданам не откладывать на потом решение своих вопросов. Количество электронных обращений в райисполком увеличилось на 10 в сравнении с предыдущим периодом 2018 года (91). В основном граждане обращались по вопросам земельных правоотношений, ремонта и строительства дорог (улиц), ограничения скоростного режима, вопросам социального обеспечения, благоустройства территорий населенных пунктов, строительства и приобретения жилья в сельской местности.

На 28 обращений, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось количество обращений жителей района в облисполком. Уменьшилось количество обращений и в райисполком. Это говорит о том, что социально-значимые проблемы оперативно решались на местах. Проводимая работа с населением на территориях отдельных сельсоветов свидетельствует о системной работе местных органов власти с жителями своих территорий.

В принятом решении районный исполнительный комитет наметил ряд мер, направленных на совершенствование работы с обращениями граждан и решения таким образом вопросов жизнеобеспечения жителей района.

Сергей Дорохов

 
 
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