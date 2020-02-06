Этический кодекс педагога разработан в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед итоговой коллегией ведомства.

Документ в ближайшее время будет опубликован в «Настаўніцкай газете» для обсуждения.

Министр напомнил о влиянии личности педагога на ребенка, на образовательный процесс в целом. По его словам, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. «Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного», — сказал Игорь Карпенко.