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Этический кодекс педагога разработан в Беларуси
06.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министр напомнил о влиянии личности педагога на ребенка, на образовательный процесс в целом. По его словам, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. «Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного», — сказал Игорь Карпенко.
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> Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед итоговой...
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