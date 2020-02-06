На кухне и в ванной нельзя. Проверьте, какие правила по хранению лекарств вы нарушаете

Источник материала: Tut.by

У кого-то аптечка — отдельная коробка, у кого-то — ящик в комоде и полка в холодильнике, а кто-то просто складывает лекарства на тумбочку, чтобы было удобно их доставать. «Здоровье Mail.Ru» рассказывает, как же правильно хранить медицинские препараты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У каждого препарата есть свои условия хранения, которые всегда указываются на упаковке и в инструкции. Нужно учитывать температуру, освещение и влажность, а еще — обязательно — контролировать срок годности каждого лекарства, потому что по его истечении препараты использовать категорически нельзя. Также стоит убедиться, что ни дети, ни домашние животные не смогут добраться до лекарств и наесться чего-нибудь, что может им навредить.

Еще одно правило: нужно сохранять цельность упаковки, не выкидывать инструкцию и не пересыпать, например, таблетки или капсулы в другие емкости (не те, в которых средства хранились изначально). Иначе вы рискуете, во-первых, забыть, что за препарат хранится в аптечке, а в-вторых, пропустить окончание срока его годности. Единственное исключение из этого правила — ваша ежедневная таблетница, в которой удобно разложить все, что вы принимаете регулярно. Однако и ее нужно хранить вне зоны доступа детей и животных.

Теперь рассмотрим условия хранения по отдельности. Нарушение любого из них может привести к изменениям химических свойств препарата, а значит, сделать его бесполезным или даже опасным.

Температура

Лекарства, обычно хранящиеся в домашней аптечке, делятся на те, которые можно держать в комнате, и те, что лучше убрать в холодильник. Большинство таблеток, например, можно хранить при комнатной температуре, а вот свечи или суспензии — нет, для них лучше выделить отдельную полку в холодильнике (во многих современных холодильниках предусмотрен специальный отсек). Причем, чтобы защитить средства от влажности, лучше класть их в обычные или зип-пакеты. В инструкциях обычно пишут, какая температура необходима, и вот расшифровка этих записей.

Запись Температура хранения При комнатной температуре 15−25 градусов Цельсия В прохладном месте 8−15 градусов Цельсия В холодном месте (в холодильнике) 2−8 градусов Цельсия

Освещенность

Из-за высокой температуры могут изменить свойства препараты на основе бактериальных культур, антибиотики, гормональные средства.

Большинство лекарств «боятся» направленных солнечных лучей, поэтому аптечку лучше устраивать в темном месте, без лишнего освещения: например, в запирающемся ящике стола. Или приобретите для этого специальную коробку — в них обычно предусмотрено несколько отделений под разные группы препаратов.

Влажность

Некоторые хранят аптечку в ванной комнате, но это неправильно: многие лекарства гигроскопичны, то есть способны поглощать воду (особенно таблетки в бумажных блистерах). Даже герметичные ящики не полностью спасают препараты от воды — какую-то часть влаги средства все равно успеют впитать, пока вы открываете емкость. Кухня — тоже не вариант из-за жары и опять же влажности.

Другие условия

О сроке годности уже говорилось раньше, и чтобы его не нарушить, нужно регулярно пересматривать содержимое аптечки — хотя бы каждые полгода. Все старые лекарства безжалостно выкидывайте: производитель гарантирует свойства препарата только до истечения срока годности и только при соблюдении условий хранения, в противном случае последствия приема могут быть совершенно непредсказуемыми. Некоторые средства имеют совсем короткий срок хранения, например, антибиотики в виде суспензии можно оставить в холодильнике на неделю, не более.

У детей и животных не должно быть доступа к лекарствам. Сладкие сиропы или витамины могут показаться малышам лакомством, та же самая валерьянка очень привлекает кошек, а обычная совершенно безобидная зеленка смывается далеко не со всех поверхностей. Поэтому ящик с лекарствами либо должен запираться, либо его нужно ставить туда, где его никто не сможет достать, кроме взрослых дееспособных людей. К лекарствам, которые хранятся в холодильнике, относится то же самое.

При всем этом лекарства должны храниться так, чтобы вам было удобно их доставать. Редко используемые средства положите на дно емкости, те, что применяете каждый день, — наверх или сразу в свою таблетницу.

Следите, чтобы первичная упаковка лекарств не была нарушена — то есть таблетки должны быть в блистере, сиропы или растворы — в емкостях без отверстий. Все флаконы должны быть плотно закрыты. Если вы видите во флаконе осадок, вам кажется, что таблетки поменяли цвет, а сироп — запах, сверьтесь с инструкцией и выкиньте лекарство, если в инструкции такое его «поведение» не предусмотрено. Аналогично стоит поступить со слипшимися или изменившими консистенцию таблетками или капсулами.

Если вы выбрасываете лекарства — постарайтесь сделать это так, чтобы исключить случайное их употребление детьми или животными. Вытащите их из упаковки, плотно замотайте в бумагу и отправьте в мусорное ведро. В канализацию ничего выливать или выкидывать не нужно.