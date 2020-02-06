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Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

06.02.2020 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту
Илья Питалев / РИА Новости

Голосование проходило в два этапа. В рамках первого сенаторы голосовали по вопросу признания Трампа невиновным по первой статье импичмента, касающейся злоупотребления властью. Большинство голосов (52 против 48) было отдано за Трампа.

По второй статье импичмента, касающейся препятствования работе конгресса, в пользу Трампа свои голоса отдали 53 сенатора из 100.

Чтобы импичмент состоялся, против Трампа должны были высказаться как минимум 67 сенаторов.

Палата представителей конгресса США начала процедуру отстранения американского президента от власти 25 сентября 2019 года. По версии демократов, глава США давил на украинского президента с тем, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Байдена считают вероятным оппонентом Трампа на грядущих президентских выборах в США. 

Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту
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С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Он сохранил президентский пост.
 
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