Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

Источник материала: Аргументы и факты

Голосование проходило в два этапа. В рамках первого сенаторы голосовали по вопросу признания Трампа невиновным по первой статье импичмента, касающейся злоупотребления властью. Большинство голосов (52 против 48) было отдано за Трампа.

По второй статье импичмента, касающейся препятствования работе конгресса, в пользу Трампа свои голоса отдали 53 сенатора из 100.

Чтобы импичмент состоялся, против Трампа должны были высказаться как минимум 67 сенаторов.