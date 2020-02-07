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В Брестской области в 2020 году намерены привлечь инвесторов более чем на 30 предприятий

07.02.2020 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в 2020 году намерены привлечь инвесторов более чем в 30 открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В Брестской области в 2020 году намерены привлечь инвесторов более чем на 30 предприятий

В основном речь идет о продаже контрольных пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности.

Всего в списке 33 ОАО, в числе которых 11 промышленных предприятий, 12 производителей и переработчиков сельхозпродукции, а также предприятия торговли, оказывающие услуги по обслуживанию торгово-технологического оборудования, услуги складской и транспортной логистики и др. Подробная информация о них размещена на сайте Брестского облисполкома.

Свои предложения по развитию открытых акционерных обществ желающие могут направить в адрес облисполкома. Отмечается также, что инвесторы могут представить предложения и по развитию других предприятий с долей коммунальной собственности, информация о которых также представлена на его сайте.

 
 
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  В Брестской области в 2020 году намерены привлечь инвесторов более чем в 30 открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу. В...
 
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