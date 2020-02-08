Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки

Источник материала: СТВ

Ловко маскирующиеся животные могут вызвать как умиление, так и новую фобию. Зависит от того, какое именно создание внезапно появится из ниоткуда.

Каждое живое существо развивается, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни и передать потомкам свою ДНК. Люди, например, активно совершенствовали интеллектуальные способности и навыки социального взаимодействия.

Хищники больше внимания уделяли атакующим приспособлениями: научились вырабатывать яд, отрастили когти и клыки, развили скорость бега или полёта. А есть и такие животные, которые вложили огромное количество очков умений в маскировку. Мы собрали 15 примеров, когда беглым взглядом прячущееся создание не заметить.



Фото: pikabu.ru / CavalierKingCS



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Фото: pikabu.ru / lipuchiy



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Фото: reddit.com/user/Ninja_Spi-D-er



Фото: pikabu.ru / WildAdmin



Фото: reddit.com/user/blthmsphlp



Фото: reddit.com/user/avibryan17



Фото: reddit.com/user/MaximusMatrix

А вот хаски, похоже, приложили массу усилий, чтобы стать исключительно милыми собаками.