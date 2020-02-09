Республиканские соревнования по альпинизму проходят в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Быстрее, выше, техничнее! Такой девиз можно предложить сегодня участникам соревнований альпинистских связок Alpcontest, которые проходят на скалодроме в легкоатлетическом манеже Бреста. Здесь собрались свыше 50 спортсменов-альпинистов из разных уголков Беларуси, а так же российские гости. Всего – 25 команд. Возраст участников – от 18 лет.





– Голову после отпуска прочищает отлично! – Денис Жидков, альпинист с 20-летним стажем, не скрывает эмоций, вспоминая очередной поход в горы. В повседневной жизни айтишник, в горах – спортсмен и романтик, как и все, для кого, как пел Владимир Высоцкий лучше гор могут быть только горы. Бытовая травма не позволила Денису участвовать в этих состязаниях, но он выступает здесь в качестве судьи. А его супруга Кристина с малышом на руках искренне болеет за общих с мужем друзей:

– Я сама увлекаюсь туризмом, альпинизмом. С мужем и познакомились на почве общих увлечений. Конечно, каждый раз волнуюсь, когда супруг уходит в горы, но понимаю, что это для него очень важно.





Отпуск альпиниста – новые вершины. Денис признается, за 20 лет своего увлечения на море все-таки отдыхал, правда, это был Крым и очередные горные сборы. И никакие сложности, говорит спортсмен, не заставят дать задний ход:

– Вообще самая большая опасность, которая грозит альпинисту кроется в непродуманных действиях. Нужно просчитывать все: время суток, погоду, самочувствие. И то, признаться, все факторы не учтешь.





На то и существуют тренировки. И хотя гор в Беларуси нет, скалодромов хватает. А тот, что в Бресте – один из лучших в республике. И потому подобные состязания принимает по праву. Те, кто впервые покоряет здешние конструкции, оценили их по достоинству. Опытный альпинист Артем Ценцевицкий из столичного клуба «Горы Кавказа» один из них:

– То, что попробовали пройти на этом скалодроме, – в горах есть. Очень неплохо все отрабатывается. Реалистично, близко к естественному рельефу.





На тренировках альпинисты и скалолазы готовятся к покорению гор, а в соревнованиях демонстрируют силу, технические навыки и логику. По условиям участники проходят несколько этапов. Сначала команды проходят квалификацию, которая длится 3 часа. За это время у них есть возможность пройти 15 раз в различных категориях сложности различного характера, которые в той или иной мере могут встретиться на рельефных горах. В финале поборются четыре команды. Интрига сохраняется, ведь состязания продлятся до позднего вечера.





– Команда «Тертые калачи» прошла половину… Сорвались! – судья Алена Азарко, участница брестского общественного объединения альпинизма и скалолазания «Вершина», эмоционально комментирует события, которые разворачиваются на вертикальной трассе, высота которой около 12 метров. Почти трехэтажный дом! В этом «штурме», продолжает Алена свои правила:

– Участники должны пройти быстро и без ошибок. На прохождение трассы – 7 минут. Здесь нельзя использовать руками зацепки - можно только специальными инструментами. Нельзя ставить ноги и цепляться за определенные выступы.





В альпинистской связке работает два участника. И дамы здесь проходят вперед отнюдь не по правилам этикета, а потому, что могут дать фору представителям сильного пола. Ольга Макеенко из брестского клуба «Цитадель» одна из них:

– Иду по стопам родителей, которые тоже занимались альпинизмом. Самое интересное в этом – стоять на вершине и понимать, что ты это сделал. В позапрошлом году дух захватывало на Пике Ленина – моя высшая точка. 7134 метра! Здесь, на скалодроме, оттачиваем технику.





Стоит отметить, что в Беларуси скалолазание развивается уже давно. В 2016 году этот вид включен в программу Олимпийских игр в Токио-2020, где по нему будет разыграно два комплекта медалей. И конечно наши спортсмены, говорит заместитель председателя Брестского областного общественного объединения альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко, тренируются не только на скалодроме в областном центре:





– Регулярно выезжаем в различные горные районы - Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, Памир, Урал. На данный момент наш брестский альпинист находится в горах Патагонии, в Аргентине, где совершает попытку восхождения на Серро-Торре или Фицрой. Человеку всегда нравилось что-то новое, интересное. Горы – это один из способов познать себя с различной точки зрения.





Есть у наших земляков и достижения. Белорусские спортсмены занимают призовые места не только на уровне республики, но и за ее пределами. В 2017 году группа брестских альпинистов покорила пик Победы на Памире – самый северный семитысячник планеты, знаменитый многочисленными трудностями. А в прошлом году опять-таки альпинисты из Бреста подняли пламя мира на Монблане.