Петиция помогла: для белорусов уменьшат срок отключения горячей воды в летний период

сайте «Удобный город». Жители Минска устали от ежегодного отключения воды в летний период, поэтому создали петицию. Она была размещена«Удобный город».





В прошлом году в Минске отключение горячей воды перенесли на сентябрь. Представляете, осень, озноб и холодную воду. Потому что современная жизнь и работа обязывает соблюдать гигиену, - написали авторы петиции.





Добавив, что в развитых странах «почему-то живут без этих условий», а у нас ничего не изменилось со времен прапрабабушек.





Также белорусы в петиции отмечали, что в период отключения горячей воды у многих обостряются болезни: от обычного ОРВИ до радикулита. Кроме этого, авторы упрекнули работников ЖКХ в медлительности и плохом качестве ремонта труб.





По их словам, это «издевательство на людьми», которое должно наконец закончиться. Белорусы предложили властям принять меры, которые бы позволили избавиться от ежегодного отключения горячей воды в летний период на 2 недели или сократить сроки подобного отключения до минимума.





Спустя время на петицию ответило белорусское Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.





Министерством энергетики подготовлен проект постановления Совмина по утверждению Правил подготовки теплоисточников и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону, его проведения и завершения, которыми предусматривается сокращение сроков отключения горячей воды на проведение профилактических и ремонтных работ, - сообщает в ответе первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило.





Однако на сколько именно сократится срок ремонтных работ, неизвестно.