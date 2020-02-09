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Петиция помогла: для белорусов уменьшат срок отключения горячей воды в летний период

09.02.2020 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На данный момент коммунальщикам необходимо 2 недели, чтобы справиться со всеми ремонтными работами.

Жители Минска устали от ежегодного отключения воды в летний период, поэтому создали петицию. Она была размещена сайте «Удобный город».

В прошлом году в Минске отключение горячей воды перенесли на сентябрь. Представляете, осень, озноб и холодную воду. Потому что современная жизнь и работа обязывает соблюдать гигиену, - написали авторы петиции.

Добавив, что в развитых странах «почему-то живут без этих условий», а у нас ничего не изменилось со времен прапрабабушек. 

Также белорусы в петиции отмечали, что в период отключения горячей воды  у многих обостряются болезни: от обычного ОРВИ до радикулита. Кроме этого, авторы упрекнули работников ЖКХ в медлительности и плохом качестве ремонта труб.

По их словам, это «издевательство на людьми», которое должно наконец закончиться. Белорусы предложили властям принять меры, которые бы позволили избавиться от ежегодного отключения горячей воды в летний период на 2 недели или сократить сроки подобного отключения до минимума.

Спустя время на петицию ответило белорусское Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 

Министерством энергетики подготовлен проект постановления Совмина по утверждению Правил подготовки теплоисточников и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону, его проведения и завершения, которыми предусматривается сокращение сроков отключения горячей воды на проведение профилактических и ремонтных работ, - сообщает в ответе первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило.

Однако на сколько именно сократится срок ремонтных работ, неизвестно. 
 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент коммунальщикам необходимо 2 недели, чтобы справиться со всеми ремонтными работами.
 
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