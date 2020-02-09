В объективе рабочей поездки: промышленность и социальная сфера

Источник материала: Вороновская газета





«Слонімскі веснік» . На Слонимщине 6 февраля с рабочей поездкой побывал помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович. Вместе с главой района Геннадием Болеславовичем Хомичем они посетили целый ряд объектов промышленности и социальной сферы, сообщает

В начале визита Иван Антонович подробно ознакомился с работой Слонимской фабрики художественных изделий.





















– Летом я посещал камвольно-прядильную фабрику, – рассказал Иван Антонович. – Сегодня на фабрике художественных изделий мне хотелось бы посмотреть и услышать, как работает предприятие, каковы перспективы его развития, на что нацелен коллектив в 2020 году, как идет модернизация производства. Отмечу, впечатление неплохое. Есть развитие и правильные цели.

Затем инспектор по Гродненской области побывал в медицинском колледже, где был изучен учебный процесс.







В центральной районной больнице Иван Антонович проконтролировал ход ремонтных работ в инфекционном отделении.



В седьмой средней школе ребята из аграрных классов рассказали помощнику Президента о своих планах на будущее.



– Заниматься социальной сферой повсеместно нужно более серьезно, ведь от ее состояния напрямую зависит наше будущее – это здоровье, образование наших детей. В целом работа ведется. В некоторых моментах мы будем помогать.

Аграрные классы, с которыми я ознакомился сегодня, мне очень импонируют. От работы сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность нашей страны. Молодые люди понимают, что выбрали специальности исконно близкие для жителей аграрной страны. У некоторых горят глаза и мне нравится, что они хотят этим заниматься и выбрали правильное и перспективное направление, – отметил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович.